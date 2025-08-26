Росія освоює новий тип дронів, який неможливо глушити – Sky News

80% ударів на полі бою зараз здійснюються дронами

Українські військові та експерти повідомляють, що Росія інтенсивно збільшує випуск нових безпілотників, які не піддаються впливу засобів радіоелектронної боротьби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

«Росія вдосконалила технологію, надану іранцями, щоб виробляти швидші та більш смертоносні версії своїх дронів Shahed. Вони сіють хаос і смерть, щоночі налітаючи сотнями і вбиваючи десятки цивільних осіб. Україна очікує, що в найближчі місяці їх буде 1000 на ніч. Росія використовує масштаб і кількість, щоб переломити ситуацію на свою користь. Вона також освоює дрони, керовані за допомогою волоконно-оптичного кабелю, який не можна заглушити», – йдеться у матеріалі.

У матеріалі йдеться, що росіяни отримали значну допомогу від китайців – цілі заводи там працюють за контрактом на постачання волокон виключно до Росії, виробляючи їх у величезних кількостях. Зокрема, 80% ударів на полі бою зараз здійснюються дронами.

Нагадаємо, Росія активно модернізує свої безпілотні системи, впроваджуючи новітні розробки, зокрема штучний інтелект. Ворог тестує різні моделі дронів-перехоплювачів з тепловізійними системами, лазерами та елементами ШІ.

Як повідомлялося, Головне управління розвідки в розділі «Компоненти у зброї» порталу War&Sanctions опублікувало 3D-модель, складові та компоненти нового БпЛА, який Росія активно застосовує на різних напрямках фронту.