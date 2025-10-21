Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Захищав Україну ще під час АТО. Згадаймо полковника Віталія Данчука

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Захищав Україну ще під час АТО. Згадаймо полковника Віталія Данчука
Усе своє доросле життя Данчук присвятив службі, був кадровим військовим
колаж: glavcom.ua

Полковник Віталій Данчук у 2020 році пішов на пенсію, але з початком повномасштабного вторгнення знову взяв до рук зброю

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Віталія Данчука.

59-річний полковник Віталій Данчук помер 17 жовтня 2025-го року у Чернігівській області – внаслідок ішемічної хвороби серця. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Рівненську обласну раду

Віталій Данчук народився 23 березня 1966 року у селі Антонівка на Хмельниччині. Закінчив тамтешню школу, згодом вступив до Московського вищого військового командного училища.

Усе своє доросле життя чоловік присвятив службі, був кадровим військовим. Брав участь у бойових діях в Афганістані та Азербайджані.

Родина Віталія часто змінювала місце проживання – до Рівного переїхали у 2003-му році.

Військовослужбовець захищав Україну ще під час АТО. У 2020-му пішов на пенсію, але з початком повномасштабного вторгнення знову взяв до рук зброю.

Усе своє доросле життя Віталій Данчук присвятив службі, був кадровим військовим
Усе своє доросле життя Віталій Данчук присвятив службі, був кадровим військовим
фото: Рівненська міська рада/Facebook

Зі слів дружини, Віталій був відданий службі і своїм побратимам – називав їх великою військовою сім’єю. У вихідні дні та під час відпусток чоловік полюбляв разом з ними рибалити.

59-річний полковник Віталій Данчук помер 17 жовтня 2025-го року у Чернігівській області – внаслідок ішемічної хвороби серця.

Прощання з Віталієм Данчуком відбулося 19 жовтня на майдані Незалежності у Рівному. Поховали військовослужбовця на Алеї Героїв обласного центру.

Військовий тримає траурний портрет полковника Віталія Данчука
Військовий тримає траурний портрет полковника Віталія Данчука
фото: Рівненська міська рада/Facebook
Прощання з Віталієм Данчуком
Прощання з Віталієм Данчуком
фото: Рівненська міська рада/Facebook

З найрідніших у Віталія залишилися мати, брат, дружина та син.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна хвилина мовчання пам'ять

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Розпаду Росії не буде
Розпаду Росії не буде. І ось чому
12 жовтня, 15:15
Путін відверто зневажає Європу, вважає її слабкою й безвольною
Європарламент надіслав Путіну важливий сигнал
10 жовтня, 12:07
Американські посадовці, які підтримують Україну, донесли до Трампа реальну ситуацію на фронті
Трамп отримав інформацію про новий контрнаступ ЗСУ – WSJ
25 вересня, 03:11
Мер Івано-Франківська Марцінків прогнозує зростання кількості російських ударів
«Кількість ударів зросте». Мер Івано-Франківська закликав готуватись до відключення світла
30 вересня, 12:59
Кім: Зазвичай це навпаки означає, що ніяких планів немає
У Генштабі РФ повісили карту з «російською Миколаївщиною». Кім відповів
6 жовтня, 18:35
Москва дозволяє собі ескалацію ударів
Росія застосувала проти України понад 3100 дронів за тиждень – Зеленський
12 жовтня, 12:02
Путін заговорив про нову зброю РФ
Нобелівська премія миру, війна в Україні, озброєння РФ: Путін видав низку заяв
10 жовтня, 16:27
Туристів у готелях Сочі почали спускати в підвали і підземні парковки
Дрони та ракети атакували Сочі (відео)
17 жовтня, 06:21
Під час чергування. Донбас. Жовтень 2025 року. Дрони стали одним із основних інструментів знищення російських БпЛА у прифронті
Зупинити російські БпЛА. Як чергують розрахунки дронів-перехоплювачів поблизу лінії фронту?
Вчора, 12:45

Суспільство

Захищав Україну ще під час АТО. Згадаймо полковника Віталія Данчука
Захищав Україну ще під час АТО. Згадаймо полковника Віталія Данчука
В Україні хмарно, дощитиме лише на сході країни: погода на 21 жовтня 2025
В Україні хмарно, дощитиме лише на сході країни: погода на 21 жовтня 2025
Виробництво агропродукції в Україні скоротилось на 14% від початку року
Виробництво агропродукції в Україні скоротилось на 14% від початку року
На Полтавщині в ДТП загинули троє осіб: поліція розслідує обставини трагедії
На Полтавщині в ДТП загинули троє осіб: поліція розслідує обставини трагедії
21 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
21 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 21 жовтня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 21 жовтня 2025: традиції та молитва

Новини

САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
Вчора, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua