«Кількість ударів зросте». Мер Івано-Франківська закликав готуватись до відключення світла

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
«Кількість ударів зросте». Мер Івано-Франківська закликав готуватись до відключення світла
Мер Івано-Франківська Марцінків прогнозує зростання кількості російських ударів
Мер Івано-Франківська Марцінків прогнозує зростання кількості російських ударів по енергетиці вже наступного тижня

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків попередив українців про зростання загрози російських ударів по критичній інфраструктурі по всій Україні, починаючи приблизно з 10 жовтня. Він закликав мешканців громади готуватися до можливих відключень електроенергії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Руслана Марцінківа.

«Деякі міста України по добі без світла. Я думаю, що кількість ударів буде зростати, особливо з 10 жовтня. По всій Україні, і для нашої громади теж є великі загрози», – заявив мер.

Руслан Марцінків закликав містян бути максимально пильними, обов'язково реагувати на сигнали повітряної тривоги та переміщатися в укриття.

Він наголосив на необхідності заздалегідь підготуватися до можливих перебоїв з електропостачанням, незважаючи на сподівання, що відключень не буде.

Нагадаємо, в Ірпені, Михайлівці-Рубежівці та Забуччі у п’ятницю, 3 жовтня, можливі планові відключення електроенергії у зв’язку з профілактичними роботами. Світла не буде на кількох вулицях із 6 ранку до вечора. 

До слова, після атаки 28 вересня ворога на Київську область у лікарнях залишаються троє поранених – двоє дорослих і дитина, Усі вони у стабільному стані. Про це повідомив голова Київської обласної війсьової адміністрації Микола Калашник, інформує «Главком»

За словами Калашника, роботи в Петропалівській Борщагівці, що постраждала найсильніше, тривають. Для охорони пошкоджених квартир вночі чергували додаткові наряди поліції і патрулі громадського формування. Він повідомив, що бригади ДТЕК уже відновили постачання електроенергії, нині триває поквартирне підключення абонентів.

