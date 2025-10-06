У Генштабі РФ повісили карту з «російською Миколаївщиною». Кім відповів

Кім: Зазвичай це навпаки означає, що ніяких планів немає

Голова Миколаївської ОВА: «У мене, наприклад, теж є карта, яка висить в підвалі, де Кубань – ще українська»

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім прокоментував появу в кабінеті глави російського Генштабу карти, на якій до складу Росії була включена, зокрема, Миколаївська область. Він назвав цей жест навмисною бравадою для внутрішньої пропаганди, а не ознакою реальних наступальних планів. Про це Віталій Кім розповів в інтерв’ю «Главкому».

Це сталося на тлі того, що речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, нібито багато жителів Миколаєва та Одеси «хотіли б зв’язати свою долю з Росією». На думку Кіма ворог вивісив карту невипадково: «Я гадаю, що ворог нічого не робить даремно і ця карта навмисно там висіла. У мене, наприклад, теж є карта, яка висить в підвалі, де Кубань – ще українська. Ну так давайте знімемо інтервʼю на її тлі».

На думку очільника ОВА, демонстрація таких карт та заяви Пєскова спрямовані виключно на підбадьорення «ждунів» та населення на тимчасово окупованих територіях. «Вся ця бравада відбувається лише для того, аби хоч якось підбадьорити «ждунів» (яких мало, але вони є), та тих, хто живе на окупованих територіях. Мовляв, у Росії ще є великі плани... Зазвичай це навпаки означає, що ніяких планів немає», – розповів Кім.

В російському Генштабі повісили карту, де Миколаївська та Одеська області виділені як частини РФ Скріншот з відео

Віталій Кім підсумував, що реалізація таких територіальних претензій у найближчому майбутньому є «просто неможливою».

Нагадаємо, російське міністерство оборони продемонструвало карту, на якій Миколаївська та Одеська області відокремлені від України. Так, під час звіту начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова у Міноборони країни-агресора помітили карту з окупацією чужих територій. На карті відокремлені від України Луганська, Донецька, Запорізька та Херсонська області, які частково перебувають під контролем російських військ.

Лінія продовжується до кордонів з Молдовою та Румунією, відокремлюючи повністю Херсонську, Миколаївську та Одеську області та позначаючи їх як частину територій під контролем Москви. У інших областях лінія проходить за адміністративними межами, включаючи частково окуповані території.

Зазначимо, Кім в інтерв’ю «Главкому» також заявив, що війна між Україною та Росією закінчиться дипломатичним шляхом в діапазоні від двох місяців до року.