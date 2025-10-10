Головна Світ Політика
search button user button menu button

Нобелівська премія миру, війна в Україні, озброєння РФ: Путін видав низку заяв

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Нобелівська премія миру, війна в Україні, озброєння РФ: Путін видав низку заяв
Путін заговорив про нову зброю РФ
фото: РИА

Російський диктатор вкотре пригрозив світу ядерною зброєю

Сьогодні, 10 жовтня, російський диктатор Володимир Путін зробив низку заяв про Нобелівську премію миру та війну проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Диктатор зауважив, що найближчим часом Росія повідомить про нову зброю. «Доля Росії завжди в руках народу, зараз на передньому плані перебувають військові», – сказав він.

Зокрема, Путін зауважив, що президент США Дональд Трамп щиро прагне вирішити війну в Україні.

Також російський диктатор заявив, що нібито Нобелівський комітет не раз присуджував премію миру тим, хто для миру нічого не робив. На питання про те, чи гідний цієї премії Трамп, Путін відповів: «це не мені вирішувати».

«Рішення Нобелівського комітету щодо премії миру завдали величезної шкоди авторитету премії», – сказав Путін.

Російський диктатор вкотре пригрозив світу ядерною зброєю: «Росія відповість тим самим, якщо деякі країни вирішать провести реальні випробування ядерної зброї».

До слова, російський диктатор Володимир Путін уперше публічно згадав Україну у контексті катастрофи літака азербайджанської авіакомпанії AZAL, який Росія збила 25 грудня 2024 року. За його словами, «причини трагедії пов’язані з тим, що в небі нібито перебував український безпілотник».

Також Володимир Путін охарактеризував рішення про повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року як «правильне і своєчасне».

Читайте також:

Теги: росія війна путін Нобелівська премія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Воєнний бюджет, версія 5.0: виклики та ризики
Воєнний бюджет, версія 5.0: виклики та ризики Авторська стаття
23 вересня, 21:15
Келлог: Ми відстаємо, відстаємо серйозно. Українці є світовими лідерами в технологіях дронів
Келлог визнав Україну світовим лідером у технологіях дронів
14 вересня, 06:29
Майже 10 років тому, 24 листопада 2015 року, Туреччина збила російський літак Су-24
Литва нагадала НАТО про рішучу відповідь Туреччини на порушення повітряного простору Росією
19 вересня, 23:29
Зеленський зазначив, що РФ все одно на власні втрати, тому необхідний «потужний поштовх», щоб змусити її до миру
Зеленський: Україна очікує, що США підштовхнуть Росію до мирних переговорів
24 вересня, 00:48
Пожежа у Льгові після прильоту
Безпілотники атакували Курську область, є пошкодження енергетичної інфраструктури
24 вересня, 01:14
Минулого тижня Данія вже зіткнулася з проявом гібридної агресії
Росія веде гібридну війну проти Данії – розвідка
3 жовтня, 12:43

Політика

Нобелівська премія миру, війна в Україні, озброєння РФ: Путін видав низку заяв
Нобелівська премія миру, війна в Україні, озброєння РФ: Путін видав низку заяв
Білий дім розкритикував Нобелівську премію миру
Білий дім розкритикував Нобелівську премію миру
Вашингтон готує заборону китайським авіакомпаніям літати у США над Росією – Reuters
Вашингтон готує заборону китайським авіакомпаніям літати у США над Росією – Reuters
Оголошено лауреата Нобелівської премії миру-2025
Оголошено лауреата Нобелівської премії миру-2025
НАТО обговорює розгортання ударних БПЛА вздовж кордону з Росією
НАТО обговорює розгортання ударних БПЛА вздовж кордону з Росією
Трамп розповів про своє здоров'я
Трамп розповів про своє здоров'я

Новини

В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
Сьогодні, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua