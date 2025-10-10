Нобелівська премія миру, війна в Україні, озброєння РФ: Путін видав низку заяв

Російський диктатор вкотре пригрозив світу ядерною зброєю

Сьогодні, 10 жовтня, російський диктатор Володимир Путін зробив низку заяв про Нобелівську премію миру та війну проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Диктатор зауважив, що найближчим часом Росія повідомить про нову зброю. «Доля Росії завжди в руках народу, зараз на передньому плані перебувають військові», – сказав він.

Зокрема, Путін зауважив, що президент США Дональд Трамп щиро прагне вирішити війну в Україні.

Також російський диктатор заявив, що нібито Нобелівський комітет не раз присуджував премію миру тим, хто для миру нічого не робив. На питання про те, чи гідний цієї премії Трамп, Путін відповів: «це не мені вирішувати».

«Рішення Нобелівського комітету щодо премії миру завдали величезної шкоди авторитету премії», – сказав Путін.

Російський диктатор вкотре пригрозив світу ядерною зброєю: «Росія відповість тим самим, якщо деякі країни вирішать провести реальні випробування ядерної зброї».

До слова, російський диктатор Володимир Путін уперше публічно згадав Україну у контексті катастрофи літака азербайджанської авіакомпанії AZAL, який Росія збила 25 грудня 2024 року. За його словами, «причини трагедії пов’язані з тим, що в небі нібито перебував український безпілотник».

Також Володимир Путін охарактеризував рішення про повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року як «правильне і своєчасне».