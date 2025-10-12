Росія застосувала проти України понад 3100 дронів за тиждень – Зеленський

Росія посилила повітряний терор та удари по енергетиці, користуючись увагою світу до Близького Сходу

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія продовжує та посилює повітряний терор українських міст, використовуючи момент, коли увага світової спільноти зосереджена на Близькому Сході. Зокрема окупанти за минулий тиждень застосували понад понад 3100 дронів, 92 ракети й близько 1360 КАБів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

«Протягом цього тижня багато регіонів України перебувало під обстрілами і в багатьох зараз лунає повітряна тривога через загрозу ударних дронів. Росія продовжує повітряний терор наших міст і громад, посилює удари по нашій енергетиці», – наголосив президент.

Президент підкреслив аморальність російських злочинів: «Аморальність злочинів така, що кожного дня росіяни вбивають наших людей. Вчора в Костянтинівці авіабомбою було вбито дитину у храмі».

Зеленський підекреслив, що Москва користується світовою сконцентрованістю на Близькому Сході для ескалації ударів.

«Москва дозволяє собі ескалацію ударів і відверто користується тим, що світ сконцентрований на тому, щоб забезпечити мир на Близькому Сході. Саме тому не можна дозволяти жодного послаблення тиску. Санкції, тарифи, спільні дії щодо покупців російської нафти, які фінансують цю війну, – все має залишатися на столі. І саме це може відкрити шлях до тривалого миру для Європи. Світ може гарантувати це паралельно з миротворчим процесом на Близькому Сході», – розповів Зеленський.

Президент подякував усім, хто допомагає, і закликав керівників на місцях забезпечити належну підтримку постраждалим, оскільки служби продовжують ліквідовувати наслідки ударів та вести ремонтні роботи.

Нагадаємо, 11 жовтня близько 23:00 російська армія здійснила удар по одній з автозаправних станцій у Новгороді-Сіверському на Чернігівщині за допомогою ударного дрону. Під час обстрілу потерпілих не було.

У ніч на 12 жовтня російські окупанти вчергове атакували Харківщину. Під ударом знову опинився Чугуїв. Як зазначається, росіяни вдарили ударними дронами по одному з навчальних закладів Чугуєва. Через російський обстріл будівля освітнього закладу зазнала значних пошкоджень.

Також у результаті ворожого удару пошкоджено сусідній житловий будинок. За попередніми даними, постраждала одна жінка. У неї гостра реакція на стрес. На місці працюють відповідні служби.

Увечері 11 жовтня у тимчасово окупованому Донецьку було зафіксовано серію вибухів. Як повідомляють місцеві телеграм-канали та очевидці, після гучних звуків почалася масштабна пожежа в районі гіпермаркету «Сігма», що розташований на місці колишнього «Ашану».

Очевидці розповідають, що над містом пролетіли щонайменше чотири дрони. Чутно було звуки роботи ППО, а потім – потужний вибух і детонація. Після цього спалахнула пожежа в будівлі гіпермаркету. Вогонь швидко поширився і перекинувся на прилеглу лісосмугу.