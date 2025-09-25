Головна Світ Політика
Трамп отримав інформацію про новий контрнаступ ЗСУ – WSJ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Трамп отримав інформацію про новий контрнаступ ЗСУ – WSJ
Американські посадовці, які підтримують Україну, донесли до Трампа реальну ситуацію на фронті
фото: The White house/Facebook

Для нового контрнаступу ЗСУ буде потрібна лише розвідувальна підтримка США

Президент США Дональд Трамп був поінформований про запланований контрнаступ Збройних сил України, який вимагатиме підтримки з боку Сполучених Штатів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Wall Street Journal.

Різка зміна риторики Трампа щодо війни, що сталася 23 вересня, коли він високо оцінив українську армію і зневажливо висловився про російські військові зусилля, відбулася на тлі військових невдач Росії. За даними видання, російська економіка сповільнюється, а війська РФ несуть значні втрати. Зазначається, що президенту Володимиру Зеленському та його союзникам вдалося здобути прихильність Трампа, узгодивши свої зусилля.

Американські посадовці, які підтримують рішучішу позицію щодо допомоги Україні, донесли до Трампа реальну ситуацію на фронті, зокрема, мінімальний прогрес Росії. Крім того, йому повідомили про підготовку нового контрнаступу, для якого буде потрібна лише розвідувальна підтримка США. Це має значення, оскільки, за словами офіційних осіб, хоча Трамп і змінив риторику, його політика залишається незмінною. Президент США дозволяє продаж озброєння Україні, але обмежує його використання для ударів по «суверенній території» Росії, тобто по регіонах, які були частиною РФ до лютого 2022 року.

Як повідомлялося, заяви президента США Дональда Трампа на підтримку України у поверненні всієї її територіальної цілісності викликали суміш полегшення та підозр, що американський лідер готовий залишити Європу напризволяще у підтримці Києва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Зазначається, що заяви Трампа ознаменували різку та суттєву зміну риторики для лідера США, який раніше підштовхував Україну відмовитися від території, щоб припинити війну, та лише минулого місяця розстелив червону доріжку для російського диктатора Володимира Путіна на Алясці.

«Він, схоже, каже своє «прощавайте», чи не так? Але це може змінитися завтра. У будь-якому разі, карти для нас зрозумілі. Ми знаємо, що маємо робити», – сказав західноєвропейський чиновник.

Нагадаємо, Дональд Трамп переконаний, що Україна здатна відновити свою повну територіальну цілісність за підтримки Європейського Союзу, а потім, можливо, «піти ще далі». Проаналізувавши військову та економічну ситуацію в обох країнах, він дійшов висновку, що Україна має потенціал для боротьби та повернення всіх своїх початкових територій.

