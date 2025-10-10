Головна Думки вголос Микола Княжицький
search button user button menu button
Микола Княжицький Народний депутат України

Європарламент надіслав Путіну важливий сигнал

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Путін відверто зневажає Європу, вважає її слабкою й безвольною
колаж: glavcom.ua/фото: depositphotos.com

Сьогоднішнє мирне життя всіх країн ЄС без винятку тримається лише на одному запобіжнику

Європарламент ухвалив резолюцію, якою закликав країни ЄС збивати російські літаки у разі порушення їхнього повітряного простору. Це – сигнал не лише Путіну у Москву, а й до цілої низці європейських столиць, де досі лише мляво спостерігають за російськими порушеннями й обмежуються пресрелізами у дусі: «ми підняли в повітря літаки».

Минулого тижня у Копенгагені відбувся саміт ЄС. Там європейські лідери мали вирішити, як реагувати на російські провокації проти себе, як будувати «стіну дронів» на східних кордонах і як продовжувати підтримувати Україну у війні на виснаження. Але замість конкретних рішень – лише критика самої ідеї багаторівневого захисту від повітряних атак і суперечки про гроші.

Сьогоднішнє мирне життя всіх країн ЄС без винятку тримається лише на одному запобіжнику – українській армії. Якщо умовно «виключити» українського солдата з цього рівняння, що залишиться в Європі?

Росія зробила висновки зі свого досвіду війни. Вона перебудувала економіку, запустила наукові та дослідницькі програми переозброєння, фінансує військові стартапи, аналізує й удосконалює тактики на полі бою. Отримані в ході війни навички – у повітряній, інформаційній і гібридній війнах – Москва вже зараз застосовує проти країн ЄС. І ми бачимо, що жодна європейська держава не має сил, здатних цьому реально протистояти. При цьому Путін уже відкрито називає головним ворогом Росії саме Європу, а не США, як раніше.

У цих умовах Європа повинна якнайшвидше готувати власні армії до захисту від Росії або ж посилювати підтримку України та її Збройних сил – щоб російська армія була зупинена якомога далі від кордонів ЄС. Якщо не робити нічого, далі буде лише гірше – і значно швидше, ніж здається.

Путін відверто зневажає Європу, вважає її слабкою й безвольною. За оцінками економістів, у нього достатньо фінансових ресурсів, щоб дозволити собі ще одну «війну малої інтенсивності». Гібридна повітряна війна проти НАТО – з «випадковими» російськими літаками, дронами чи ракетними ударами – ідеально підходить під цей сценарій. І, схоже, її непомітний початок ми вже спостерігаємо з початку осені.

Насправді ніхто не може з упевненістю сказати, чи захищатимуть США своїх європейських союзників у випадку прямого вторгнення Росії. Стаття 5 Угоди про НАТО не зобов’язує відправляти війська – йдеться лише про «вжиття дій, які вважатимуться необхідними». Тобто, теоретично, кілька постів у соцмережі Truth Social також можуть бути визнані достатніми для виконання зобов’язань, якщо їх автор так вирішить.

Тому рішення Європарламенту про посилення захисту повітряного простору ЄС і дозвіл на збиття російських літаків – це важливий політичний сигнал. У Європі зростає кількість політиків і експертів, які розуміють небезпеку пасивності.

Бажання деяких країн ЄС заощадити на власній безпеці – навіть ціною українського опору – фактично робить Європу мішенню для майбутньої агресії. Тоді як приклад України доводить: лише сила гарантує виживання.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: армія війна путін Європа авіація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Повномасштабне вторгнення захисник зустрів на півдні, у Херсонській області
Зазнав смертельного поранення у бою на Покровському напрямку. Згадаймо Максима Костюка
8 жовтня, 09:00
Росія підвищить податки для продовження війни в Україні
Росія підвищить податки для продовження війни в Україні
8 жовтня, 04:31
Друге дихання РФ – нові виклики для НАТО
У Росії відкрилося друге дихання
6 жовтня, 15:25
У березні 2022 року в рамках секретної спецоперації ГУР Грян добровільно полетів на допомогу побратимам в оточений Маріуполь
Поліг під час оборони Маріуполя. Згадаймо Олександра Гряника
6 жовтня, 09:00
Минулого тижня Данія вже зіткнулася з проявом гібридної агресії
Росія веде гібридну війну проти Данії – розвідка
3 жовтня, 12:43
Очільник Кремля прокоментував заяви американського президента про недієздатність РФ
Путін пригрозив Трампу після заяви про «паперового тигра»
2 жовтня, 20:49
Орбан: ВВП росіян розміром з арахіс
«Росія слабка порівняно з нами». Орбан принизив військовий потенціал окупантів
1 жовтня, 08:56
Медведєв висловився щодо заморожених російських активів в іноземних країнах
РФ пригрозила війною країнам НАТО
15 вересня, 11:23
Психологи ДСНС допомогли 31 постраждалому
У Вінниці через атаку РФ понад 30 людей постраждало, серед них діти
10 вересня, 15:12

Микола Княжицький

Європарламент надіслав Путіну важливий сигнал
Європарламент надіслав Путіну важливий сигнал
Це дозволяє Росії воювати далі
Це дозволяє Росії воювати далі
Головний висновок виступу Путіна на Валдаї
Головний висновок виступу Путіна на Валдаї
Молдова перемогла, Росія програла, але є один нюанс
Молдова перемогла, Росія програла, але є один нюанс
Зеленський у США: що очікувати від зустрічі з Трампом
Зеленський у США: що очікувати від зустрічі з Трампом
Чому Путін боїться завершення війни
Чому Путін боїться завершення війни

Новини

В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
Сьогодні, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua