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Оприлюднено фото військових, які були звільнені з російського полону 25 червня

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Оприлюднено фото військових, які були звільнені з російського полону 25 червня
25 червня Україна повернула додому ще 90 військовополонених
фото: Влада і Костянтин Ліберови

90 військових було повернуто з російського полону 25 червня

25 червня ще 90 українців повернулися додому з російського полону. Серед людей, які повернулись додому: воїни Нацгвардії, ВМС, армії, тероборонці, прикордонники. Фотографи Влада і Костянтин Ліберови опублікували фото, в якому стані повернулися українські захисники.

Після зустрічі на кордоні, фотографи поїхали в шпиталь, де військових оглядали лікарі перед відправкою на подальшу реабілітацію.

Оприлюднено фото військових, які були звільнені з російського полону 25 червня фото 1
фото: libkos

«Як і минулий раз, ми не можемо та не будемо нічого коментувати. Ці фотографії говорять самі за себе. російський полон вбиває, і кожне повернення наших додому – величезне щастя з присмаком великого болю», – написали фотографи.

5 фото
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Звільнені з російського полону, українські захисники
фото: libkos

Нагадаємо, що 25 червня ще 90 українців повернулися додому з російського полону. Серед людей, які повернулись додому: воїни Нацгвардії, ВМС, армії, тероборонці, прикордонники. Також оборонці Маріуполя та ЧАЕС. Воїни, які перебували на Херсонському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.

Згодом представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що 53-й обмін військовополоненими із РФ ще не завершено, найближчим часом повідомлять додаткову інформацію. 

До слова, 28 червня, до України з російського полону вдалося повернути 10 цивільних людей. Серед них заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, захоплений у Криму ще у 2021 році Наріман Джелял. 

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Теги: війна росія Україна полон ЗСУ окупанти

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