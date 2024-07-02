Як змінилися потреби війська від початку року: Притула окреслив ключові запити

Найкритичніша потреба – в засобах радіоелектронної боротьби

Засоби радіоелектронної боротьби стали одним із найпопулярнішим запитом від військових. Такий стан справ констатує в інтерв’ю «Українській правді» Сергій Притула, фонд якого спеціалізується на допомозі Силам оборони. Він зазначає, що це найкритичніша потреба, оскільки забезпечення, наприклад, дронами все-таки вийшло на певний рівень. Але держава ще не встигає нарощувати темпи.

Притула погоджується з твердженням про те, що російські засоби РЕБ перебувають в хорошому стані, навіть «топовому». Але українські напрацювання в цій сфері, які можна протиставити ворожим засобам, також є: «Ми з певним запізненням ломанулися в цю сферу, але зараз є дуже широка палітра виробників і засобів. Ну були певні лідери в цій царині. Почнемо умовно з «Квертусів» (український виробник засобів РЕБ та РЕР), які робили антидронові рушниці. Вони вже мали якісь напрацювання і швидше включилися в цей процес. А проблема з РЕБами в тому, що немає універсального рішення як такого».

Притула зазначає, що коли був збір на РЕБи для Національної гвардії, зокрема для таких бригад та спецпідрозділів Нацгвардії як «Хартія», «Азов», «Рубіж», «Омега», то спільно з військовими випрацювали системне рішення по засобах РЕБ на певній ділянці фронту, яка є відповідальністю того чи іншого підрозділу:

«Тобто це не просто один якийсь РЕБ поставили, включили і все. Ні. Це п’ять-шість різного типу засобів радіоелектронної боротьби і (вони прикривають) велику площу. Купольний маленький, ранцевий і тому подібне… Просто недостатньо виробників або тих, які можуть випускати один тип номенклатури, не хочуть видозмінюватися. Або є ті, які випускають наче і багато, але забезпечують поганий подальший сервіс. І тому ми ще на шляху до нормального стану в забезпеченні війська засобами РЕБ».

Притула нещодавно відвідав одну із бригад, де була можливість ознайомитися з середньомісячними показниками застосування дронів, втрат безпілотників, забезпечення ними. Ось як він оцінює відсотковий показник щодо джерел постачання:

«Там приходять сотні дронів кожного місяця. 48% – це волонтерські організації, а решта 52% сама бригада купує, територіальні громади допомагають... Тому тут ще працювати і працювати. Але стабільність у постачанні є».

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що ворог планує готувати офіцерів служби РЕБ на окупованих територіях. Зокрема російська влада збирається відкрити відповідні кафедри підготовки при місцевих вишах. Навчати офіцерів будуть за скороченою програмою. Водночас особам, які закінчили курс обіцяють хороші посади за контрактом.