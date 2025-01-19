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Жителька Суджі передала через ЗСУ важливу новину своїй мамі

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Жителька Суджі передала через ЗСУ важливу новину своїй мамі
Марину Пікульову лікували в Сумах, бо її машину розстріляли
фото: скріншот із відео

На лікуванні у Сумах Марина Пікульова пробула півтора місяці

Російська влада покинула жителів Курщини, на території якої зараз тривають бойові дії. Тож зв'язок із рідними росіяни тримають через Збройні сили України. Так, 30-річна Марина Пікульова з Суджі передала звістку та гарну новину свої матері. Про це йдеться у сюжеті «ТРО Медіа».

Жінка з Суджі бадьорим голосом розповіла про страшні речі. Виявилося, що її машину розстріляли.

«Мамочко, зі мною все добре, я жива-здорова, була на лікуванні в Сумах, зробили п’ять операцій. Зараз я вагітна, ти скоро станеш бабусею повторно», – вирішила порадувати маму росіянка.

На лікуванні у Сумах Марина Пікульова пробула півтора місяці. Каже, лікарі – ідеальні, умови чудові, а військові їх не ображають, продукти є, тож «усе добре».

Раніше жителька Курщини кланялася українським військовим у ноги

Нагадаємо, на Курщині дідусь вимагав у ЗСУ продукти. Після того, як чоловікові дали дві буханки хліба, він поцікавився у бійців: «Тушоночки нема там?».

Також жителька Курщини розповіла курйозну історію про те, як дізналася, що в її село зайшли ЗСУ.

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Теги: продукти військові влада росіяни Курщина

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