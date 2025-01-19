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Окупантам залишилось менше 5 км до кордонів Дніпропетровщини – DeepState

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Окупантам залишилось менше 5 км до кордонів Дніпропетровщини – DeepState
Триває 1061-й день повномасштабної війни
фото з відкритих джерел

Росіяни вже доходять до населеного пункту Удачне Донецької області

Відстань від лінії фронту до кордонів Дніпропетровщини скоротилася до менш ніж 5 км. Про це свідчать карти DeepState.

Станом на зараз росіяни вже доходять до населеного пункту Удачне Донецької області.

Окупантам залишилось менше 5 км до кордонів Дніпропетровщини – DeepState фото 1

Карта бойових дій DeepState зараз має такий вигляд:

Це означає, що ворог уже може завдавати ударів керованими авіабомбами (КАБ) та артилерією по прикордонних громадах з території Донеччини.

Як раніше повідомляв голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, зоні підвищеної небезпеки опиняються наступні громади:

  • Великомихайлівська;
  • Маломихайлівська;
  • Новопавлівська;
  • Межівська;
  • Покровська;
  • Петропавлівська;
  • Васильківська.

Небезпека поширюється не лише на східну частину Синельниківського району, а й на сусідні території, зокрема прикордоння Павлоградського району зі сторони Покровського напрямку.

Нагадаємо, триває 1061-й день повномасштабної війни. Найбільша кількість боїв відбулася Покровському напрямку.

Російські терористи завдали чотирьох ракетних та 22 авіаційних ударів, залучивши шість ракет та скинувши 30 керованих авіаційних бомб. Крім цього, ворогом задіяв 817 дронів-камікадзе та здійснив понад 4300 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Загалом від початку минулої доби відбулося 176 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

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Теги: росіяни ворог фронт окупанти росія війна Дніпропетровщина

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