Окупантам залишилось менше 5 км до кордонів Дніпропетровщини – DeepState

Росіяни вже доходять до населеного пункту Удачне Донецької області

Відстань від лінії фронту до кордонів Дніпропетровщини скоротилася до менш ніж 5 км. Про це свідчать карти DeepState.

Станом на зараз росіяни вже доходять до населеного пункту Удачне Донецької області.

Карта бойових дій DeepState зараз має такий вигляд:

Це означає, що ворог уже може завдавати ударів керованими авіабомбами (КАБ) та артилерією по прикордонних громадах з території Донеччини.

Як раніше повідомляв голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, зоні підвищеної небезпеки опиняються наступні громади:

Великомихайлівська;

Маломихайлівська;

Новопавлівська;

Межівська;

Покровська;

Петропавлівська;

Васильківська.

Небезпека поширюється не лише на східну частину Синельниківського району, а й на сусідні території, зокрема прикордоння Павлоградського району зі сторони Покровського напрямку.

Нагадаємо, триває 1061-й день повномасштабної війни. Найбільша кількість боїв відбулася Покровському напрямку.

Російські терористи завдали чотирьох ракетних та 22 авіаційних ударів, залучивши шість ракет та скинувши 30 керованих авіаційних бомб. Крім цього, ворогом задіяв 817 дронів-камікадзе та здійснив понад 4300 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Загалом від початку минулої доби відбулося 176 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.