Окупанти втягують захоплену частину Херсонщини в російську економічну зону

Загарбники планують контролювати споживчий ринок окупованої Херсонщини та спрямовувати весь отриманий прибуток до Росії

Росія продовжує інтеграцію захоплених територій півдня України у власну економічну зону через так звану «Корпорацію розвитку Херсонської області». Про це пише «Главком» із посиланням на Центр національного спротиву.

Головним інструментом цієї експансії стало заведення в регіон федеральної мережі магазинів «Семья». Укладена 1 квітня 2026 року угода передбачає передачу підконтрольній Кремлю мережі приміщень у Генічеську, Каховці, Новій Каховці та Чаплинці за схемою «браунфілд» – без проведення торгів на базі вже існуючих торгових об’єктів.

За даними Центру національного спротиву, цей процес спрямований на фактичне знищення місцевого малого бізнесу та створення монопольних умов для російського ритейлу. Керує проєктом Олексій Баткаєв, очільник окупаційної «Корпорації розвитку». Така стратегія дозволяє загарбникам не лише повністю контролювати споживчий ринок окупованої Херсонщини, а й спрямовувати весь отриманий прибуток безпосередньо до Росії, позбавляючи регіон будь-яких економічних ресурсів.

Як відомо, російські окупаційні структури продовжують політику примусової мілітаризації української молоді на тимчасово захоплених територіях. Школярів та підлітків із Херсонської області залучили до так званих військових зборів у Криму.

Окупаційна адміністрація організувала відправку українських дітей до Бахчисарая. Там на базі так званої «школи тактичного навчання» під назвою «Шторм-Крим-2026» підлітків навчають основам військової справи.

До слова, на тимчасово захоплених територіях Херсонської області зафіксовано нову хвилю силових рейдів. Окупаційні підрозділи активізували перевірки та затримання мешканців у Генічеську, Скадовську, Новій Каховці та інших населених пунктах.

Місцеві «правоохоронці» отримали пряму вказівку виявляти та ізолювати осіб, які демонструють проукраїнську позицію або нелояльність до загарбницької адміністрації.