Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти втягують захоплену частину Херсонщини в російську економічну зону

Аліна Самойленко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
фото: sergiy lemekha

Загарбники планують контролювати споживчий ринок окупованої Херсонщини та спрямовувати весь отриманий прибуток до Росії

Росія продовжує інтеграцію захоплених територій півдня України у власну економічну зону через так звану «Корпорацію розвитку Херсонської області». Про це пише «Главком» із посиланням на Центр національного спротиву.

Головним інструментом цієї експансії стало заведення в регіон федеральної мережі магазинів «Семья». Укладена 1 квітня 2026 року угода передбачає передачу підконтрольній Кремлю мережі приміщень у Генічеську, Каховці, Новій Каховці та Чаплинці за схемою «браунфілд» – без проведення торгів на базі вже існуючих торгових об’єктів.

За даними Центру національного спротиву, цей процес спрямований на фактичне знищення місцевого малого бізнесу та створення монопольних умов для російського ритейлу. Керує проєктом Олексій Баткаєв, очільник окупаційної «Корпорації розвитку». Така стратегія дозволяє загарбникам не лише повністю контролювати споживчий ринок окупованої Херсонщини, а й спрямовувати весь отриманий прибуток безпосередньо до Росії, позбавляючи регіон будь-яких економічних ресурсів.

Як відомо, російські окупаційні структури продовжують політику примусової мілітаризації української молоді на тимчасово захоплених територіях. Школярів та підлітків із Херсонської області залучили до так званих військових зборів у Криму. 

Окупаційна адміністрація організувала відправку українських дітей до Бахчисарая. Там на базі так званої «школи тактичного навчання» під назвою «Шторм-Крим-2026» підлітків навчають основам військової справи.

До слова, на тимчасово захоплених територіях Херсонської області зафіксовано нову хвилю силових рейдів. Окупаційні підрозділи активізували перевірки та затримання мешканців у Генічеську, Скадовську, Новій Каховці та інших населених пунктах. 

Місцеві «правоохоронці» отримали пряму вказівку виявляти та ізолювати осіб, які демонструють проукраїнську позицію або нелояльність до загарбницької адміністрації.

Теги: окуповані території Херсонщина окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua