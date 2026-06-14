Кривава ДТП на Караваєвих дачах. Нардеп пропонує встановити більшу відповідальність для… пішоходів

Нардеп пояснив, чому збільшення штрафів не вплине на порушників-рецидивістів

Наведення ладу на дорогах потребує реформи всієї системи, зокрема впровадження бальної системи покарань, покращення освітлення місць ремонтних робіт та суттєвого підвищення штрафів для пішоходів-порушників. Про це в «Главкому» розповів народний депутат від фракції «Європейська солідарність» Сергій Алексєєв.

За словами Сергія Алексєєва, безпека на дорозі – це комплексна проблема, де латання окремих дірок дасть лише дуже обмежений ефект.

Парламентар переконаний, що чинна система покарань для автомобілістів потребує зміни самого підходу, а не просто збільшення сум у квитанціях: «Забезпечення безпеки на дорогах має працювати в сукупності. Якщо ми кажемо про штрафи за перевищення швидкості, то, в першу чергу, має бути градація – 10 км/год, 20 км/год і так далі. Є й інший бік медалі – стан доріг, які у нас часто перебувають у жахливому стані. Дуже багато ремонтів відбувається, особливо в нічний час, а у нас немає жодного освітлення».

Депутат також додав, що виключно посилення штрафів не вирішить проблему комплексно: «А у нас все, що пропонують, – це підвищення відповідальності водіїв за перевищення швидкості. Це вирішить питання смертності на дорогах в кращому випадку на 10%. Штрафи якщо і підвищать, то не кардинально – парламент обмежений прив’язкою до прожиткового мінімуму».

Алєксєєв вважає, що окрему загрозу на швидкісних магістралях створюють габаритний транспорт та безвідповідальні пішоходи, які ігнорують правила і наражають на смерть себе та інших учасників руху.

«Не можна забувати про загальну культуру на дорогах: на швидкісних трасах – Житомирській, Одеській, де розвертаються вантажівки, трактори, ДТП часто просто не уникнути. Вочевидь, водії фур та вантажівок мають нести більшу відповідальність, бо створюють більше загрози. Плюс пішоходи, які навіть за наявності пішохідного переходу, біжать просто по дорозі – буває, що навіть там, де чотири-п’ять смуг – і кидаються під автівки. Подивіться статистику, скільки ДТП трапляється через те, що пішохід переходить дорогу у невстановленому місці. Стільки людей через це гине, що й війни не треба. І для пішоходів немає серйозної відповідальності, а якби були суттєві штрафи та адміністративні арешти, мабуть, вони б задумалися», – зауважив нардеп.

На думку нардепа, одним із дієвих механізмів впливу на водіїв-рецидивістів може стати бальна система. Вона дозволить накопичувати інформацію про системні порушення, проте для її реалізації державі необхідно створити відповідну цифрову інфраструктуру.

«Обговорюється ідея бальної системи: відповідно до важкості порушення з водія будуть списуватися бали. Мінімум – за неправильну парковку, максимум – за перевищення швидкості. Але щоб це все запрацювало, потрібна спеціальна база, де б ці бали списувались. Як раніше було в радянські часи – дірки робили в талоні, потім в них порушення писали. Але, звісно, тепер в сучасному електронному вигляді», – зазначив народний депутат.

Зауважимо, 5 червня близько 17:30 на перехресті вулиць Вадима Гетьмана та Ушинського в Солом’янському районі Києва автомобіль Mercedes-Benz C300 на великій швидкості злетів з дороги та в'їхав у підземний пішохідний перехід. Унаслідок аварії загинули четверо людей: двоє чоловіків, жінка та 12-річний хлопець Григорій Глушич. Ще троє людей дістали травми. Серед загиблих були двоє поліцейських Солом’янського управління поліції – 24-річний старший лейтенант Дмитро Бондарчук та 21-річний лейтенант Денис Будченко. На момент аварії вони перебували при виконанні службових обов’язків.

Нагадаємо, Верховна Рада готується посилити відповідальність за систематичне порушення правил дорожнього руху. Тригером до загострення давно назрілої дискусії стала жахлива ДТП: 5 червня у Києві на Караваєвих дачах загинуло четверо людей та ще троє дістали травми. Як згодом з’ясувалося, за водієм, який не впорався з керуванням, значилося аж 39 порушень правил дорожнього руху, більшість із яких стосувалися перевищення швидкості.

До слова, 10 червня Свириденко заявила, що вже отримала від МВС перші пропозиції щодо покращення безпеки на дорогах та очікує, що найближчим часом міністерство обговорить ці пропозиції з нардепами. Серед конкретних новацій вона згадала збільшення кількості камер на дорогах для автоматичної фіксації порушень, а також законодавче врегулювання використання електросамокатів, які все частіше стають причинами ДТП.