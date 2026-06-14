Поліг під час виконання завдання на запорізькому напрямку. Згадаймо Сергія Верему

У цьому році захисник пройшов «Курси лідерства» та став молодшим сержантом

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Сергія Верему.

43-річний молодший сержант Сергій Верема загинув 30 травня 2026 року під час виконання бойового завдання на запорізькому напрямку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Рівненську міську раду.

Сергій Верема народився 4 червня 1982 року у Здолбунові. Навчався у Квасилівській школі, а згодом здобув фах автослюсаря у місцевому професійному ліцеї. Після навчання працював у різних сферах. Зокрема, в агрофірмі «Річ Ленд» у Квасилові. Також займався переробкою курятини у приватного підприємця.

У січні 2025 року Сергія Верему мобілізували до лав Збройних сил України.

У січні 2025 року Сергія Верему мобілізували до лав ЗСУ фото: Рівненська міська рада

«Йому подобалося на службі, він швидко адаптувався та став командиром стрілецького відділення. Отримав поранення під Харковом, але повернувся до своїх побратимів. У цьому році пройшов «Курси лідерства» та став молодшим сержантом. Сергій свідомо хотів захищати свою країну. До війни він завжди проводив час з родиною. Це була дуже добра та чуйна людина», – розповіла дружина захисника.

43-річний молодший сержант Сергій Верема загинув 30 травня 2026 року під час виконання бойового завдання на запорізькому напрямку.

Прощання з Сергієм Веремою фото: Рівненська міська рада

У захисника залишилися дружина, мама та два брати фото: Рівненська міська рада

Поховали воїна на кладовищі у Здолбунові-2.

У захисника залишилися дружина, мама та два брати.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.