Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Росія зруйнувала садибу на Харківщині, що пережила світові війни

Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Росія знищила садибу Донців-Захаржевських у Великому Бурлуку
фото: Віктор Терещенко

Історичний маєток XIX століття у Великому Бурлуку знищено після влучання та пожежі

Російські війська знищили пам’ятку архітектури XIX століття – садибу Донців-Захаржевських у селищі Великий Бурлук Харківської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівника Куп’янської районної військової адміністрації Андрія Канашевича.

Удар по населеному пункту стався 7 квітня. Після влучання на території історичного маєтку виникла пожежа, яка призвела до повного знищення будівлі.

фото: ukrainaincognita.com

«Памʼятка архітектури ХІХ століття, садиба Донців-Захаржевських, будівництво якої було завершено близько 1835 року, яка пережила буремне ХХ сторіччя, дві жахливі світові війни, радянщину з її ненавистю до національної памʼяті зруйнована 07 квітня 2026 року тією ж ординською навалою», – зазначив Канашевич.

Знищена будівля мала статус пам’ятки архітектури місцевого значення (№511). Садиба належала представникам слобідського старшинського роду Донців-Захаржевських – Задонським.

Маєток збудували у першій чверті XIX століття, а завершили приблизно у 1835 році. Будинок був виконаний у стилі класицизму. Інші елементи комплексу, зокрема господарські споруди та парк, не збереглися до наших днів.

Садиба також відома тим, що, за однією з версій, саме там могли бути знайдені дощечки з написами, які пов’язують із так званою «Велесовою книгою». У 1980 році будівлю офіційно внесли до переліку пам’яток архітектури місцевого значення.

Нагадаємо, що у місті Павлоград, що на Дніпропетровщині, внаслідок нічної атаки російських безпілотників серйозних руйнувань зазнали складські приміщення компанії Star Brands. На місці влучання виникла масштабна пожежа. 

Теги: Харківщина росія окупанти дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua