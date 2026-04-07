Росія зруйнувала садибу на Харківщині, що пережила світові війни

Історичний маєток XIX століття у Великому Бурлуку знищено після влучання та пожежі

Російські війська знищили пам’ятку архітектури XIX століття – садибу Донців-Захаржевських у селищі Великий Бурлук Харківської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівника Куп’янської районної військової адміністрації Андрія Канашевича.

❗️ На Харківщині у с. Великий Бурлук російські окупанти атакували дроном історичну пам'ятку архітектури XIX століття, - ДСНС



Удар по населеному пункту стався 7 квітня. Після влучання на території історичного маєтку виникла пожежа, яка призвела до повного знищення будівлі.

Садиба Донець-Захаржевського у Великому Бурлуку до російського вторгнення фото: ukrainaincognita.com

«Памʼятка архітектури ХІХ століття, садиба Донців-Захаржевських, будівництво якої було завершено близько 1835 року, яка пережила буремне ХХ сторіччя, дві жахливі світові війни, радянщину з її ненавистю до національної памʼяті зруйнована 07 квітня 2026 року тією ж ординською навалою», – зазначив Канашевич.

Знищена будівля мала статус пам’ятки архітектури місцевого значення (№511). Садиба належала представникам слобідського старшинського роду Донців-Захаржевських – Задонським.

Маєток збудували у першій чверті XIX століття, а завершили приблизно у 1835 році. Будинок був виконаний у стилі класицизму. Інші елементи комплексу, зокрема господарські споруди та парк, не збереглися до наших днів.

Садиба також відома тим, що, за однією з версій, саме там могли бути знайдені дощечки з написами, які пов’язують із так званою «Велесовою книгою». У 1980 році будівлю офіційно внесли до переліку пам’яток архітектури місцевого значення.

