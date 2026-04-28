Сили спецоперацій уразили базу російських «Іскандерів» в окупованому Криму (відео)

Прихована техніка була розташована на території колишньої ракетної бази

У ніч на 28 квітня безпілотники підрозділів Middle-strike Сил спеціальних операцій ЗСУ завдали успішного удару по місцю зберігання російських оперативно-тактичних ракетних комплексів у Криму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Сили спеціальних операцій у соцмережах.

Операція у Криму

Сили спеціальних операцій повідомляють, що ворожа техніка була прихована на території колишньої ракетної бази поблизу селища Овражки, що розташоване за 40 кілометрів на схід від Сімферополя.

«Прихована техніка була розташована на території колишньої ракетної бази біля селища Овражки за 40 кілометрів на схід від окупованого Сімферополя. Звідти ракети могли дістатися до лінії фронту чи тилових міст України за лічені хвилини», – йдеться в повідомленні Сил спеціальних операцій.

Завдяки злагодженій роботі розвідки та операторів безпілотників підрозділу Middle-strike, вдалося точно уразити техніку ворога. На оприлюднених кадрах видно момент влучання та подальшу детонацію.

За даними спецпризначенців, цей об'єкт мав стратегічне значення для окупантів:

Швидкість удару: Розміщені там ракети могли досягти лінії фронту або тилових міст України за лічені хвилини.

Регулярні обстріли: Активісти Руху опору неодноразово фіксували пуски ворожих ракет саме з цієї локації.

«Ми продовжуємо нищити ворога там, де він найменше на це очікує», – зазначили в Силах спеціальних операцій.

Що відомо про комплекс «Іскандер»

Пускова установка 9П78-1 ОТРК 9К720 Іскандер-М фото: Вікіпедія

«Іскандер» – це російських оперативно-тактичний ракетний комплекс, який ворог активно використовує для ударів по критичній інфраструктурі та житлових кварталах України.

Комплекс може використовувати як балістичні ракети, так і крилаті.

Дальність: Заявлена дальність ураження становить до 500 км, що дозволяє ворогу з території Криму тримати під прицілом значну частину південних та центральних областей України.

Швидкість та маневреність: Балістична ракета «Іскандер-М» летить по надвисокій траєкторії та розвиває гіперзвукову швидкість на окремих ділянках, що робить її надзвичайно складною ціллю для звичайних систем протиповітярної оборони.

Час підльоту ракети після пуску з Криму, наприклад, до Миколаєва чи Кривого Рогу, вимірюється ліченими хвилинами, що залишає цивільним мінімум часу на перехід в укриття.

Вартість самохідної пускової установки становить від $10 млн.

«Главком» писав, що у ніч на 28 квітня окупований Крим зазнав атаки безпілотників. Вибухи було чутно у різних районах півострова, зокрема в Кіровському, Ленінському, Радянському та Джанкойському районах, а також у містах Севастополь та Феодосія.

Ймовірно, удари припали на військові аеродроми – «Саки», «Кача» та «Бельбек». Місцеві мешканці повідомляли про звуки прольоту дронів та роботу протиповітряної оборони в районі аеродромів.

Як відомо, у ніч на 26 квітня Севастополь в окупованому Криму опинився під ударом дронів. За повідомленнями очевидців, серії потужних вибухів тривали протягом декілька годин. У різних районах Севастополя чутно звуки двигунів безпілотників, стрілянину та видно спалахи в небі.