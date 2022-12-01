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«Зима без світла – це не страшно». Історія студентки, яка розчулила своїм віршем Україну

Альона Боженко
glavcom.ua
«Зима без світла – це не страшно». Історія студентки, яка розчулила своїм віршем Україну
Студентка Ірина розчулила українців віршем про війну
фото: Ірина Сало

Дівчина запевняє, що зиму без світла можна пережити, а от зиму без рідних людей, життя яких забрала війна, навряд чи

Студентка із Львівщини, 19-річна Ірина Сало, вразила українців своїм віршем про реалії сьогодення. Відео з проникливим віршем миттєво поширилося мережею і знайшло відклик у серцях багатьох наших громадян, хоча сама авторка такого ажіотажу навіть і не очікувала. 

У коментарі «Главкому» молода поетеса розповіла, що пише вірші ще зі шкільної парти, але зараз у її творчості лише одна тема – війна. 

«Війна додала до віршів багато сліз, болю, страху. Зараз я багато пишу саме про війну, бо ця тема болить найсильніше і стосується кожного. Комусь мої вірші допомагають не падати духом, комусь нагадують про рідних, когось змушують плакати... Війна не проходить безслідно, вона змінює життя людей – руйнує домівки, ламає долі, відбирає рідних. Когось загартовує, зміцнює дух, додає патріотизму. Я, на щастя, не покинула свій дім, я залишилась разом із сім’єю. Продовжую навчатись, розвиватись. Так, буває страшно. Страшно, що в один день може прилетіти й у твій дім. Страшно, що зустріч із кимось може стати останньою. Страшно за своє життя, яке може обірватись в будь-який момент», – зазначає поетеса.

Вірш, який сьогодні почув майже кожен українець «Зима без світла – це не страшно», дівчина написала в один з вечорів, коли вимушена була сидіти без світла через обстріли рашистів. Вона запевняє, що зиму без світла можна пережити, а от зиму без рідних людей, життя яких забрала війна, навряд чи.

«Написати вірш мене надихнув вечір при свічці. Тоді на вулиці була дощова та холодна погода, а я сиділа у теплій кімнаті. Я згадала про тих, хто зараз не має навіть цього. Все, що їх оточує - це холодні окопи, постріли, вибухи та темрява. В один момент запитала сама в себе, чи бути без світла - найстрашніше? Чи можливо буває щось, що є гірше, болючіше і важче? І відповіла собі, що так... Ця зима без світла – складний період, який ми точно переживемо. Залишаться, мабуть, лише неприємні спогади. А зима без рідних залишиться раною, яка постійно щемітиме і яку неможливо вилікувати. Я написала цей вірш, аби кожен зробив висновки. І я неймовірно щаслива, що його прочитала велика кількість людей. Бо там про важливе», – розповіла Ірина.

Проте дівчина не впадає у відчай і вірить, що незабаром війна закінчиться і всі українці будуть жити під мирним небом.

Вірш Ірини Сало

Зима без світла – це не страшно

страшно без сина, без тата, без брата

без душевних розмов, без вечері разом

без тих кого забрала війна

страшно, коли тримаєш у долонях руку,

а вона льодяна.

Зиму без світла можна пережити,

а втрату можна? Мабуть, ні.

бо їх вже більше не вернути, не обійняти

не притулитись, не поцілувати

і не заговорити, бо вуста німі.

Зима без світла – це не важко

бо є і свічка, і камін, і в небі ліхтарі

важко – день і ніч у боротьбі

пораненого друга прикривати собою

побратима нести у труні

важко писати:

«мила, якби я загинув,

поцілуй від мене малого

і пам'ятай – хоч я не поруч, але я з тобою»

так важко чекати дзвінка

коли повсюди лунає тривога

і при свічці тихенько вимовляєш слова

«Ти лиш бережи їх всіх, Боже».

Нагадаємо, легендарна 85-річна актриса Ада Роговцева на своїй сторінці у Фейсбук розмістила відео зі свого будинку під Києвом, в якому читає вірші Лесі Українки.

Також відомий український письменник та поет Сергій Жадан взяв участь у проєкті «Поетичний фронт». Він зачитав свого вірша «Вони б мали тебе називати сестрою...»

Теги: історія війна українці відео

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