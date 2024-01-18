Сили ППО відбили атаку дронів у шести областях

Повітряні сили ЗСУ повідомили деталі нічного удару

У ніч на 18 січня окупанти атакували 33-ма ударними БпЛА типу Shahed-136/131 з району Приморсько-Ахтарськ та Курської області РФ. Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

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Основні напрямки удару – південь та північ.

Силами та засобами Повітряних сил та Сил оборони України знищено 22 ворожі БпЛА. Ще кілька дронів не досягли своїх цілей.

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До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи, засоби РЕБ.

Протиповітряна оборона працювала у межах Сумської, Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської та Хмельницької областей.

Також уночі ворог ударив двома зенітними керованими ракетами С-300 з Білгородської області по Харківщині.

Як повідомлялося, у ніч проти 18 січня у Хмельницькій області пролунали вибухи.

Триває 694-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень.