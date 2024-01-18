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Сили ППО відбили атаку дронів у шести областях

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Сили ППО відбили атаку дронів у шести областях
Українські захисники збили понад 20 ворожих дронів
фото з відкритих джерел

Повітряні сили ЗСУ повідомили деталі нічного удару

У ніч на 18 січня окупанти атакували 33-ма ударними БпЛА типу Shahed-136/131 з району Приморсько-Ахтарськ та Курської області РФ. Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Основні напрямки удару – південь та північ.

Силами та засобами Повітряних сил та Сил оборони України знищено 22 ворожі БпЛА. Ще кілька дронів не досягли своїх цілей.

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи, засоби РЕБ.

Сили ППО відбили атаку дронів у шести областях фото 1

Протиповітряна оборона працювала у межах Сумської, Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської та Хмельницької областей.

Також уночі ворог ударив двома зенітними керованими ракетами С-300 з Білгородської області по Харківщині.

Як повідомлялося, у ніч проти 18 січня у Хмельницькій області пролунали вибухи.

Триває 694-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень.

Теги: безпілотник окупанти війна Хмельниччина ЗСУ

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