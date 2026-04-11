У полоні РФ знайдено українців, доля яких була невідомою

Надія Карбунар
фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими встановив факт перебування в полоні ще 12 українців, доля яких була невідомою. Як інформує «Главком», про це повідомив представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко.

За словами Яценка, після минулого обміну полоненими працювали спеціальні команди Координаційного штабу, які опитували звільнених із полону. І завдяки цьому вдалося знайти в полоні 12 людей.

«Ми сподіваємося, після цього обміну, після роботи, яку буде проводити команда Координаційного штабу, будуть знайдені ті, хто ще вважається непідтвердженими в полоні», – сказав Петро Яценко.

Нагадаємо, сьогодні відбулася чергова радісна подія для всієї країни – з російського полону вдалося визволити велику групу українців. Додому повернулися військові, які боронили Україну на найгарячіших ділянках фронту, а також цивільні особи, яких незаконно утримував агресор. 

Особливість цього обміну – більшість звільнених утримувалися у неволі від 2022 року. Це воїни Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Збройних сил, територіальної оборони, десантно-штурмових, мотопіхотних і механізованих військ. Повернуто 28 офіцерів, які утримувалися у полоні від 2022 року. Найстаршому звільненому військовому – 63 роки, наймолодшому – 21 рік

Теги: військові обмін полоненими Великдень 2026

Читайте також

Шахраї активізувалися перед Великоднім обміном полоненими
Великодній обмін полоненими: Координаційний штаб попереджає про нову хвилю афер (відео)
Вчора, 12:48
Як зазначила Айвазовська, наприклад, військовослужбовці, які перебувають поза зоною бойових дій можуть голосувати на звичайних дільницях
Робоча група з підготовки перших повоєнних виборів вирішує, як будуть голосувати військові
7 квiтня, 20:33
Воєнна розвідка ідентифікувала одного з ліквідованих окупантів на Донеччині
Російські війська кинули у бій найманців із Непалу
7 квiтня, 07:54
Генерал-майор Володимир Ляпкін
На війні загинув колишній начальник департаменту СБУ, який перейшов на бік Росії
5 квiтня, 17:49
Крім навчальних центрів, на даний час 68 військових частин проводять базову загальновійськову підготовку на своїх фондах
Сирський вносить корективи у підготовку ЗСУ
4 квiтня, 11:38
Матвій Брус із вірусного відео про Паску допоміг фронту технікою
Від відео про Паску – до мільйонів для ЗСУ: історія хлопчика з Черкащини
3 квiтня, 10:48
Окупанти вдарили по складу «Нової пошти» у Луцьку
Зеленський про масовану атаку РФ: Це відповідь на нашу пропозицію припинення вогню
1 квiтня, 19:59
У День українського добровольця президент Володимир Зеленський вручив Андрію Бублику найвищу державну нагороду
Андрій Бублик став Героєм у 22: Жодного разу не чув на свою адресу, що я малий
24 березня, 20:15
Під Черніговом БпЛА вибухнув поблизу блокпоста
Дрон атакував блокпост біля Чернігова, є загиблий та поранені серед військових (оновлено)
15 березня, 14:27

«Напечіть домашніх пляцків». Звільнений із полону захисник розчулив дзвінком до бабусі
У розтрощеній атакою квартирі в Cумах вціліла паска: фото, що вражає
Великдень 2026: традиції, заборони, прикмети та звичаї святкування
Сьогодні, 16:15
«Укрзалізниця» запускає тестовий рейс до аеропорту Кишинева
Сьогодні, 12:10
В Україні місцями невеликий дощ та мокрий сніг: погода на 11 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
«Полісся» відкрило тур Прем'єр-ліги розгромом «Полтави»
Вчора, 15:17
Місячна місія повертається додому: крізь тишу, несправності та «голоси» космосу
Вчора, 09:26
В Україні місцями невеликий дощ та мокрий сніг: погода на 10 квітня 2026
Вчора, 05:59

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

