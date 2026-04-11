У полоні РФ знайдено українців, доля яких була невідомою

Координаційний штаб встановив факт перебування в полоні ще 12 людей

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими встановив факт перебування в полоні ще 12 українців, доля яких була невідомою. Як інформує «Главком», про це повідомив представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко.

За словами Яценка, після минулого обміну полоненими працювали спеціальні команди Координаційного штабу, які опитували звільнених із полону. І завдяки цьому вдалося знайти в полоні 12 людей.

«Ми сподіваємося, після цього обміну, після роботи, яку буде проводити команда Координаційного штабу, будуть знайдені ті, хто ще вважається непідтвердженими в полоні», – сказав Петро Яценко.

Нагадаємо, сьогодні відбулася чергова радісна подія для всієї країни – з російського полону вдалося визволити велику групу українців. Додому повернулися військові, які боронили Україну на найгарячіших ділянках фронту, а також цивільні особи, яких незаконно утримував агресор.

Особливість цього обміну – більшість звільнених утримувалися у неволі від 2022 року. Це воїни Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Збройних сил, територіальної оборони, десантно-штурмових, мотопіхотних і механізованих військ. Повернуто 28 офіцерів, які утримувалися у полоні від 2022 року. Найстаршому звільненому військовому – 63 роки, наймолодшому – 21 рік