Чи мають право військові ТЦК застосовувати зброю? Пояснення нардепа

«Військовослужбовець ТЦК має право застосувати зброю, якщо напад був реальний, була загроза його життю»

Військовослужбовець ТЦК та СП має право застосувати зброю у разі реального нападу, який становить загрозу його життю. Про це повідомив член Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко, передає «Главком».

«Військовослужбовець ТЦК (не плутати з працівником, це цивільна посада), виконує оповіщення (не вартова служба, не бій) і на на нього здійснено напад невідомих людей. У такому випадку військовослужбовець ТЦК має право застосувати зброю, якщо напад був реальний, була загроза його життю. Не має права застосувати зброю, якщо конфлікт не був небезпечним. Не забувати про Кримінальний кодекс України, Статут внутрішньої служби Збройних сил України», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, нардеп навів приклад: «На військовослужбовця напали фізично (б’ють, душать, застосовують предмети) є спроба відібрати зброю напад групою осіб є ніж/інша зброя у нападників, у такому випадку він має право на необхідну оборону, аж до застосування вогнепальної зброї».

Нагадаємо, 6 квітня у Харкові під час проведення заходів із оповіщення військовозобов’язаних, цивільний громадянин вчинив напад на військовослужбовців ТЦК. У результаті один з військових отримав поранення ножем в живіт та був доставлений до лікарні, йому надається необхідна медична допомога.

Раніше у Вінниці двоє військовослужбовців Територіального центру комплектування та соціальної підтримки зазнали ножових поранень від чоловіка, у якого хотіли перевірити документи.

Зокрема, 2 квітня близько 14:15 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Патона у Львові під час проведення заходів оповіщення невідомий завдав удар ножем у шию військовослужбовцю ТЦК, після чого втік. Попри зусилля медиків, від отриманих травм потерпілий помер у лікарні.