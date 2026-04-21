Теракт у Києві. Стало відомо, хто очолив Патрульну поліцію після відставки генерала Жукова

Міністр внутрішніх справ: Генерал Фацевич тимчасово виконуватиме обов’язки начальника Департаменту патрульної поліції

Олександр Фацевич виконуватиме обов’язки начальника Департаменту патрульної поліції. Про це міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів під час зустрічі з представниками медіа, де був присутній кореспондент «Главкома».

Генерал поліції третього рангу Олександр Фацевич залишається заступником голови Національної поліції України – керівником патрульної поліції. Міністр зазначив, що на нього покладають обов'язки начальника Департаменту патрульної поліції.

За словами Клименка, завданням Фацевича стане посилення та осучаснення підготовки правоохоронців. Це потрібно для того, аби ситуація з двома патрульними, які фактично втекли з місця теракту, залишивши громадян без захисту, не повторилася.

«Як би не назвали – треба, щоб такі ганебні ситуації ніколи не повторилися. Тепер патрульні поліцейські будуть жити на полігонах по черзі. Ми будемо залучати військовослужбовців, які пройшли бойові дії в складі першого та другого армійських корпусів Національної гвардії, а також з Державної прикордонної служби. Як інструкторів», – каже він.

Нагадаємо, стрілець, що влаштував теракт у Києві і холоднокровно вбив шістьох людей, спочатку посварився із сусідом та вистрілив у нього з травматичного пістолета. Раніше повідомлялося, що 12-річний хлопчик під час теракту втратив батька і матір, згодом з'явилася інформація, що загинула рідна сестра матері.

Генерал поліції Євгеній Жуков подав у відставку з посади начальника Департаменту патрульної поліції Національної поліції України. Рішення про відставку було ухвалено після скандалу з патрульними поліцейськими, які прибули на місце теракту в Києві, але втекли після пострілів.

Також Нацполіція розпочала службове розслідування щодо дій поліцейських під час теракту в Києві. На період перевірки двох патрульних відсторонено від виконання службових обов’язків. За фактом неналежного виконання службових обов'язків працівниками поліції під час теракту у столиці розпочато кримінальне провадження.

Напередодні в мережу потрапило відео, на якому зафіксована бездіяльність двох працівників поліції, які не вжили заходів для знешкодження нападника. Правоохоронці, які прибули на виклик, залишили місце події одразу після перших пострілів. У коментарях під постом у мережі користувачі зазначали, що через дії поліцейських цивільні особи залишилися без захисту. Зокрема, дитина була змушена рятуватися від вогню самотужки, а одному з дорослих чоловіків врятуватися не вдалося.

Як відомо, 18 квітня у Голосіївському районі столиці 58-річний уродженець Москви відкрив стрілянину по людях, після чого забарикадувався у приміщенні супермаркету та утримував заручників. Одночасно виникла пожежа у квартирі, де був зареєстрований нападник. У ході штурму спецпідрозділом КОРД стрільця було ліквідовано.