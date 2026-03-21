Масові протести почались у Чехії: мітингують чверть мільйона людей

Чехи протестують проти політики нового прем’єр-міністра Андрея Бабіша та його коаліції

У Празі відбулася одна з наймасштабніших антиурядових акцій за останні роки. Масовий мітинг, організований громадським рухом «Мільйон миттєвостей для демократії», зібрав у центрі чеської столиці від 200 до 250 тисяч обурених громадян. Протестувальники прийшли з прапорами Чехії, України та Євросоюзу, а також плакатами, що висміюють диктаторів, зокрема, з карикатурним поцілунком кремлівського диктатора Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа. Як інформує «Главком», про рекордну кількість учасників мітингу та головні вимоги натовпу повідомило чеське інформаційне агентство ČTK.

Наступ на медіа та закон «про іноагентів»

Головне невдоволення чехів викликали плани нової керівної коаліції, до якої увійшли партія ANO Андрея Бабіша, ультраправі з SPD та партія «Мотористи». Влада має намір змінити систему фінансування суспільного мовлення – Чеського телебачення (ČT) та радіо (ČRo), фактично зробивши їх залежними від волі політиків. Відомий чеський актор Зденек Свєрак зі сцени назвав ці плани не реформою, а відвертим «одержавленням і зухвалістю».

Ще одна червона лінія – підготовка закону про реєстрацію неурядових організацій із «закордонними зв’язками». Науковці та громадські діячі наголошують, що цей документ є відвертою калькою з російського, угорського та словацького законодавства, а його справжня мета – залякати громадянське суспільство та обмежити свободи, здобуті після 1989 року.

Розворот від України та ціна імунітету

Протестувальники також різко критикують зовнішньополітичний курс нового уряду. Як зазначає німецьке видання Stern, політсила Бабіша у Європарламенті вже об’єдналася у спільну фракцію з партією угорського прем’єра Віктора Орбана. Учасники мітингу обурені тим, що Чехія стає «безбілетним пасажиром» у спільній європейській обороні, скорочує військові витрати та обмежує допомогу Україні, яка протистоїть російській агресії.

Окремою темою для обурення стала нещодавня відмова парламенту зняти недоторканність з самого 71-річного прем’єра Бабіша у старій справі про фінансові махінації з євродотаціями («Гніздо лелеки»). Актор Іван Троян заявив мітингувальникам, що віддати ключові міністерства (оборони та закордонних справ) популістам і радикалам – це надто висока ціна за особистий імунітет очільника уряду.

Не обійшлося під час масової акції і без інцидентів. Столична поліція затримала чоловіка, який відкрив стрілянину з вікна по вулиці зі страйкбольної зброї. Проте загалом безпекову ситуацію на чвертьмильйонному мітингу правоохоронцям вдалося втримати під контролем.

