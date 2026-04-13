Реабілітація після полону: як захисникам отримати допомогу

Реабілітаційна допомога після звільнення з полону спрямована на підтримку функціонування захисника, який потребує реабілітації

Україна продовжує повертати з полону своїх захисників. Часто колишній військовополонений має проблеми із здоров’ям, але держава гарантує безоплатне лікування та реабілітацію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

Заклади охорони здоров’я, які надають допомогу звільненим із полону українцям та українкам, поділено на два рівні:

перший – проведення реінтеграційних заходів із наданням медичної та психологічної допомоги;

другий – надання реабілітаційної та психологічної допомоги.

На першому рівні працюють 25 закладів охорони здоров’я по всій країні. На другому – 41 заклад із реабілітаційної та 25 закладів із психосоціальної та психіатричної допомоги. Загалом допомогу звільненим із полону надають у 80 закладах в 22 регіонах України (окрім Донецької, Луганської та Херсонської областей).

Медична допомога звільненим із полону

«Одразу після звільнення з полону людину приймають у визначеному закладі охорони здоров’я, де пацієнт проходить первинний медичний огляд. Для військовослужбовців діє наступний алгоритм. Якщо загрози життю немає, направляють далі в один із визначених закладів охорони здоров’я – центри реінтеграції», – йдеться у повідомленні.

Після збору анамнезу і необхідних досліджень відбувається комплексне обстеження для визначення індивідуального плану лікування та реабілітації. До цього процесу залучають лікарів різних спеціальностей, психологів, а за потреби – фахівців із соціальної підтримки.

Завершується цей етап фінальним оглядом комісії лікарів, яка узгоджує подальший маршрут допомоги. Надалі лікуючий лікар надає письмові рекомендації, що стосуються:

реабілітаційної допомоги;

психологічної допомоги;

амбулаторного лікування;

соціальних послуг.

Після виписки захисник має перебувати під подальшим медичним наглядом сімейного лікаря.

Також у звільненого з полону є право на санаторно-курортне лікування тривалістю 18 календарних днів. Якщо пацієнт вирішить оздоровлюватися самостійно (не пізніше ніж через 12 місяців після звільнення з полону). Зокрема, для військовослужбовців обов’язковим є проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). На підставі її висновків приймають рішення про повернення до військової частини або продовження лікування та реабілітації.

Психологічна допомога після повернення з полону

Надається з урахуванням потреб пацієнтів та результатів оцінки їх стану. У закладах охорони здоров’я можна отримати такі види психологічної допомоги:

перша і невідкладна психологічна допомога;

психологічні втручання низької інтенсивності;

психотерапія депресивних, тривожних розладів і ПТСР;

допомога у визначенні життєвих цілей;

консультативна допомога, спрямована на позбавлення від шкідливих звичок (вживання алкоголю, інших психоактивних речовин тощо), а також формування навичок здорового способу життя;

взаємодія із соціальними службами з метою надання соціальних послуг.

Реабілітація для військових після полону

Реабілітаційна допомога після звільнення з полону спрямована на підтримку (компенсацію, покращення або відновлення) функціонування захисника, який потребує реабілітації. Заклад охорони здоров’я повинен організувати підбір, налаштування та/або виготовлення технічних та інших засобів реабілітації. А також забезпечити пацієнтів допоміжними засобами реабілітації протягом періоду надання реабілітаційної допомоги.

Соціальний супровід для колишніх військовополонених

Якщо захисникам після повернення з полону важко самотужки вирішувати соціальні, правові та медичні питання, для них у Збройних силах України працюють групи соціального супроводу. Вони не займаються лікуванням, але супроводжують під час лікування: підказують, як пройти ВЛК або ЕКОПФО, як отримати реабілітацію, протезування чи лікування за кордоном. Також сприяють в оформленні документів (необхідних для отримання посвідчень, на основі яких надаються пільги) тощо.

Захисники після повернення з полону також мають право на лікування за кордоном за наявності готового пакету документів та згоди іноземного закладу. Вони можуть отримати одноразову виплату 100 тис. грн, щорічну допомогу за роки в полоні та 90 днів оплачуваної відпустки. Крім того, відстрочку для звільнених з полону продовжують автоматично.

