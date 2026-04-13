Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

Реабілітація після полону: як захисникам отримати допомогу

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
11 квітня з російського полону вдалося визволити велику групу українців
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Реабілітаційна допомога після звільнення з полону спрямована на підтримку функціонування захисника, який потребує реабілітації

Україна продовжує повертати з полону своїх захисників. Часто колишній військовополонений має проблеми із здоров’ям, але держава гарантує безоплатне лікування та реабілітацію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

Заклади охорони здоров’я, які надають допомогу звільненим із полону українцям та українкам, поділено на два рівні:

  • перший – проведення реінтеграційних заходів із наданням медичної та психологічної допомоги;
  • другий – надання реабілітаційної та психологічної допомоги.

На першому рівні працюють 25 закладів охорони здоров’я по всій країні. На другому – 41 заклад із реабілітаційної та 25 закладів із психосоціальної та психіатричної допомоги. Загалом допомогу звільненим із полону надають у 80 закладах в 22 регіонах України (окрім Донецької, Луганської та Херсонської областей).

Медична допомога звільненим із полону

«Одразу після звільнення з полону людину приймають у визначеному закладі охорони здоров’я, де пацієнт проходить первинний медичний огляд. Для військовослужбовців діє наступний алгоритм. Якщо загрози життю немає, направляють далі в один із визначених закладів охорони здоров’я – центри реінтеграції», – йдеться у повідомленні.

Після збору анамнезу і необхідних досліджень відбувається комплексне обстеження для визначення індивідуального плану лікування та реабілітації. До цього процесу залучають лікарів різних спеціальностей, психологів, а за потреби – фахівців із соціальної підтримки.

Завершується цей етап фінальним оглядом комісії лікарів, яка узгоджує подальший маршрут допомоги. Надалі лікуючий лікар надає письмові рекомендації, що стосуються:

  • реабілітаційної допомоги;
  • психологічної допомоги;
  • амбулаторного лікування;
  • соціальних послуг.

Після виписки захисник має перебувати під подальшим медичним наглядом сімейного лікаря.

Також у звільненого з полону є право на санаторно-курортне лікування тривалістю 18 календарних днів. Якщо пацієнт вирішить оздоровлюватися самостійно (не пізніше ніж через 12 місяців після звільнення з полону). Зокрема, для військовослужбовців обов’язковим є проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). На підставі її висновків приймають рішення про повернення до військової частини або продовження лікування та реабілітації.

Психологічна допомога після повернення з полону

Надається з урахуванням потреб пацієнтів та результатів оцінки їх стану. У закладах охорони здоров’я можна отримати такі види психологічної допомоги:

  • перша і невідкладна психологічна допомога;
  • психологічні втручання низької інтенсивності;
  • психотерапія депресивних, тривожних розладів і ПТСР;
  • допомога у визначенні життєвих цілей;
  • консультативна допомога, спрямована на позбавлення від шкідливих звичок (вживання алкоголю, інших психоактивних речовин тощо), а також формування навичок здорового способу життя;
  • взаємодія із соціальними службами з метою надання соціальних послуг.

Реабілітація для військових після полону

Реабілітаційна допомога після звільнення з полону спрямована на підтримку (компенсацію, покращення або відновлення) функціонування захисника, який потребує реабілітації. Заклад охорони здоров’я повинен організувати підбір, налаштування та/або виготовлення технічних та інших засобів реабілітації. А також забезпечити пацієнтів допоміжними засобами реабілітації протягом періоду надання реабілітаційної допомоги.

Соціальний супровід для колишніх військовополонених

Якщо захисникам після повернення з полону важко самотужки вирішувати соціальні, правові та медичні питання, для них у Збройних силах України працюють групи соціального супроводу. Вони не займаються лікуванням, але супроводжують під час лікування: підказують, як пройти ВЛК або ЕКОПФО, як отримати реабілітацію, протезування чи лікування за кордоном. Також сприяють в оформленні документів (необхідних для отримання посвідчень, на основі яких надаються пільги) тощо.

Захисники після повернення з полону також мають право на лікування за кордоном за наявності готового пакету документів та згоди іноземного закладу. Вони можуть отримати одноразову виплату 100 тис. грн, щорічну допомогу за роки в полоні та 90 днів оплачуваної відпустки. Крім того, відстрочку для звільнених з полону продовжують автоматично.

До слова, 24-річний морський піхотинець із Вінниччини Владислав Журжа на псевдо Малиш понад три з половиною роки провів у російському полоні. У неволю захисник потрапив під час оборони Маріуполя у 2022 році. Через постійне недоїдання він сильно схуд

Читайте також:

Теги: полон військові здоров'я Міноборони

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Попри заяви про перемогу, війна не дала США та їхнім союзникам очікуваного результату
Хто насправді виграв у війні США та Ірану: названо несподіваних лідерів
Вчора, 17:51
Перший обід звільнених із полону складатиметься із наваристого овочевого супу на м’ясному бульйоні, хліба і компоту
Перший обід на рідній землі: чим годують звільнених із полону захисників та чи дозволять їм паску
11 квiтня, 21:49
Марія Браньяс Морера пішла з життя у 117 років
Вчені розкрили секрет довголіття 117-річної жінки, яка була найстарішою людиною світу
7 квiтня, 12:43
МВС не знайшло помилок у справі Назара Далецького
«Помилок не допущено»: МВС прокоментувало справу «загиблого» військового
25 березня, 18:15
На початку 2022 року групи спеціального призначення ССО брали активну участь в обороні столиці
Битва за Київ: опубліковано нові кадри роботи ССО на початку вторгнення Росії (відео)
24 березня, 12:08
Аліна Михайлова поділилася, як їй вдалося скинути вагу
«Звернулася до психіатра». Депутатка Аліна Михайлова розповіла, як набрала 15 кг через антидепресанти
19 березня, 12:37
Україна за підтримки Британії запустила спеціальний центр «A1»
Міноборони запускає перший центр для впровадження штучного інтелекту у війську
17 березня, 16:37
Назар Далецький з мамою
Військовий, котрого рідні вважали загиблим та навіть поховали, після полону повернувся в рідне село
15 березня, 20:17
Бодікамери мають бути розміщені на грудях військовослужбовців ТЦК
Працівник ТЦК проводив оповіщення без бодікамери: яке покарання призначив суд
15 березня, 06:55

Здоров'я

Реабілітація після полону: як захисникам отримати допомогу
Реабілітація після полону: як захисникам отримати допомогу
Прогноз магнітних бур на 13-14 квітня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 13-14 квітня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 11-12 квітня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 11-12 квітня: якою буде сонячна активність
Уряд готує нові правила госпіталізації: пацієнтів не кластимуть у лікарню до «критичного стану»
Уряд готує нові правила госпіталізації: пацієнтів не кластимуть у лікарню до «критичного стану»
Прогноз магнітних бур на 9-10 квітня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 9-10 квітня: якою буде сонячна активність
Інсульт – більше не хвороба літніх. Медики заявили про тривожну тенденцію
Інсульт – більше не хвороба літніх. Медики заявили про тривожну тенденцію

Новини

Росія випробовує новий зенітний ракетний комплекс: подробиці
Сьогодні, 19:51
У Херсоні ворожий дрон влучив у легковик: є постраждалі (фото)
Сьогодні, 18:47
Кремль відреагував на готовність Мадяра «взяти слухавку»
Сьогодні, 18:04
У Росії палає один із найбільших хімічних заводів (відео)
Сьогодні, 16:55
ЛНЗ і «Шахтар» розписали фестивальну нічию з автоголами в Прем'єр-лізі
Сьогодні, 15:38
Астронавтка місячної місії Крістіна Кох показала, як зворушливо її зустрів чотирилапий друг після повернення з космосу (відео)
Сьогодні, 15:11

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua