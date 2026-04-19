Головна Думки вголос Дмитро Бузанов
search button user button menu button
Дмитро Бузанов Адвокат

Теракт у Києві. А що б робили ви, якщо мали зброю?

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
18 квітня у Києві чоловік відкрив стрілянину по людях у Голосіївському районі, вбивши шістьох людей
фото: 24tv.ua

Зброя і самозахист: де межа?

У лютому–квітні 2022 року зброю видавали просто під розписку в кожному відділенні поліції, і ніхто не розстрілював на вулиці мирних людей. Принаймні, такої інформації публічно не було.

Бо державі потрібний був захист від ворога, і потрібна була допомога всіх без винятку – і пішли добровольці.

Через 4 роки людей хапають на вулиці, щоб видати їм ту саму зброю для захисту держави, але суперечки про те, що легалізація видачі, зберігання та носіння короткоствольної зброї може вберегти від того, що хтось, незадоволений діями чи бездіяльністю держави, застрелить перехожого, тривають.

Що вказує на те, що носіння короткоствольної зброї не врятує від таких випадків?

Опублікували відео, де двоє поліцейських, які не тільки мали при собі зброю, але й за службовим обов'язком повинні були і були готові її застосувати, натомість почали тікати, щоб врятувати свої життя, а не життя жертви нападу.

Що б зробив кожен із вас, маючи при собі зброю? Дайте собі відповідь особисто. Не потрібно писати публічно — просто особисто, перед дзеркалом, дивлячись в очі страху бути вбитим або засудженим.

Так-так, не дивуйтеся: у будь-якому разі, навіть якби власник зброї поранив або вбив нападника, був би суд і був би вирок. А те, яким був би цей вирок, – привід для окремої публікації. У заголовках від державних чиновників це звучить як перемога добра над злом, коли група професіоналів знищила терориста. А коли людина проти людини — все вже не так однозначно, тому що монополія на вбивство належить виключно державі. Це аксіома.

І ще два аргументи проти легалізації. Точніше, проти того, що легалізація зброї щось змінить. Нападник користувався зброєю, яку отримав цілком законно.

Ніхто не забороняв тому, у кого є на таких самих підставах і така сама зброя, вийти і захистити перехожих від нападу. Це вже постфактум розвели дискусію: «от якби у мене був пістолет», «от якби був закон». Так, а що зараз заважало взяти рушницю?

Ну і наостанок: погляньте на країни з «розвиненою демократією». Там дозволено мати короткоствольну зброю, але на вулицях і в громадських будівлях все одно трапляються особи, які позбавляють життя інших – і, як правило, не за допомогою пістолета, який можна сховати й пронести непомітно. Використовується щось потужніше і з особливим цинізмом.

Моя думка: не потрібні нові закони в цьому напрямку. Потрібно з тими законами, що є, навчитися жити в суспільстві, бути готовими визнавати помилки, бачити факти, а не фейки, думати, чекати і розраховувати, що всі цей закон дотримуватимуться.

Читайте також:

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: зброя вбивство закон вирок суд

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Дмитро Бузанов

Теракт у Києві. А що б робили ви, якщо мали зброю?
Теракт у Києві. А що б робили ви, якщо мали зброю?
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua