Найдешевша оренда у Києві. Який вигляд має квартира на Мінському масиві за 7,5 тис. грн

Ірина Міллер
Квартиру власники пропонують для тих, хто втомився від метушні та цінує «бабусин шик»
Пропозиція розрахована на довготривалу оренду

На тлі того, що середня вартість оренди однокімнатної квартири у Києві тримається на рівні 17 тис. грн, на ринку залишаються пропозиції для тих, хто шукає максимальну економію та автономність. «Главком» відшукав варіант в Оболонському районі, де за 7,5 тис. грн пропонують житло зі специфічним інтер’єром, але вагомими перевагами для сучасних реалій.

Помешкання розташоване на вулиці Юрія Кондратюка, 4В, що на Мінському масиві. Це цегляний дев’ятиповерховий будинок, зведений у 1970-х роках. Орендарям пропонують невелику квартиру загальною площею 22 кв. м, розміщену на першому поверсі.

Стіни кімнати прикрашає килимом, а підлога застелена лінолеумом
Інтер’єр квартири самі орендодавці іронічно називають «бабусиним шиком». Хоча тут немає сучасного євроремонту, житло виглядає охайним і повністю укомплектоване для життя. У кімнаті площею 18 кв. м встановлено двоспальне ліжко для «царського сну», як пишуть власники,  та містка шафа для зберігання речей. Стіни кімнати пофарбовані у яскравий колір.

На кухні встановлено газову плиту
Кухня має площу 4 кв. з компактною обідньою зоною біля вікна та необхідним мінімумом меблів. Головною перевагою помешкання є наявність газової плити, що дозволяє готувати їжу навіть під час тривалих вимкнень світла. Для безпеки мешканців на вікнах кухні та кімнати встановлено металеві грати. Власники зазначають, що при відключенні електроенергії у будинку продовжує працювати централізоване опалення, є водопостачання та стабільний мобільний зв'язок.

Санвузол у квартирі суміжний
У санвузлі є оздоблення плиткою та фарбування
Квартира обладнана лічильниками на світло, газ та воду. У будинку є пасажирський ліфт, у квартирі встановлено домофон.

Пральна машина розміщена біля входу у квартиру
Санвузол у квартирі суміжний, облаштований ванною та необхідною сантехнікою. Серед побутових зручностей також є пральна машина, холодильник та електрочайник. Оскільки квартира не має балкона, паління в приміщенні суворо заборонено, а майбутнім мешканцям пропонують виходити на свіже повітря у внутрішній двір. 

Пропозиція розрахована на довготривалу оренду для спокійних мешканців, які цінують тишу. Власники підкреслюють, що район дуже спокійний. Вартість оренди становить 7,5 тис. грн на місяць плюс комунальні послуги. При заселенні необхідно внести заставу у розмірі місячної оплати, яку за домовленістю можна розділити на частини. Також передбачена комісія ріелтору у розмірі 50%. 

Мі́нський масив – житловий масив Києва. Простягається між площею Тараса Шевченка, Литовським проспектом, вулицями Сім'ї Кульженків, Петра Панча, Полярною і Великою кільцевою дорогою. Назва походить від тодішнього Мінського району (зараз Оболонський), в якому він розташований.

Будинок розташований неподалік від площі Шевченка, звідки курсує транспорт до Подолу, Лук’янівки та центру міста. До станції метро «Мінська» можна дістатися за 15 хвилин на автобусі.

Нагадаємо, середня вартість оренди в столиці останнім часом демонструє зростання у річному вимірі, проте невеликі квартири в старому фонді залишаються найбільш доступним варіантом. Такі пропозиції користуються попитом через низькі комунальні платежі та енергонезалежність, яку забезпечує газопостачання. Водночас у парламенті продовжують працювати над законопроєктом, що має врегулювати ринок оренди та стимулювати легалізацію доходів власників житла. 

