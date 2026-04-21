Теракт у Києві: деталі від глави МВС і незручні висновки для всієї системи

18 квітня 2026 року у Голосіївському районі Києва сталася масова стрілянина, яку правоохоронці офіційно кваліфікували як теракт

Деталі від МВС і незручні висновки після теракту у Києві

Теракт у Києві. Трохи деталей і висновків від глави МВС Ігоря Клименка. Вчора мав нагоду спілкуватися з міністром у форматі off the record.

Тут – лише ті фрагменти, які дозволені до публікації.

Про стрільця на Деміївці: «Все почалося із побутового конфлікту… І все – він почав стріляти». Клемануло.

Фактично – звичайна сварка за хвилини перетворилася на криваве побоїще. Моє враження: правоохоронці схиляються до версії «Божевільний».

Цікава деталь: «Він всі дії записував на диктофон…». Запис показує: під час стрілянини безперервно бурмотів набір фраз, які складно звести до чогось осмисленого. «Це була така суміш слів… «Директор, директор каже…» – і далі повна плутанина». Тобто йому хтось, певно, сказав «ти тут що, директор?»... і почалося.

Ще один важливий момент – про довідку на зброю: «Сама довідка не підроблена, вона справжня, але є сумнів, що проводилося повне обстеження».

Тобто система формально працює, але по суті дає збої. Клінікам, які штампують такі довідки за 500-1000 гривень, точно варто готуватися.

Найжорсткіше – про дії патрульних. Першими прибули 44-річна жінка і 27-річний чоловік: «Це великий сором… залишили цього хлопчика сидіти на асфальті, а самі втекли».

І одразу спроба втримати баланс: «Не можна по двох патрульних оцінювати всю систему». Втім, висновки вже зроблені.

Глава Патрульної поліції Генерал Жуков – у відставці, але залишається радником у Нацполіції. Тимчасово його замінить Фацевич.

Далі – зміна підходів: «Тепер патрульні поліцейські будуть жити на полігонах по черзі». Тобто ставка вже не на красиві конкурси, а на досвід і психологічну витримку.

Окрема тема – зброя для цивільних: «Я хочу закон про цивільну зброю… щоб було право на збройний самозахист. І щоб людина була підготовлена».

Якщо коротко: проблема не лише в стрільці. Вона – в системі, процедурах і готовності діяти в критичний момент.

І ще деталь, яка не виходить з голови. Міністр показав гігантську карту злочину – маршрут, місця вбивств, фото жертв.

Всім стріляв в голову. Чи може таке робити не хворий? До речі, жодних вимог у супермаркеті не висував і з перемовниками не спілкувався. Просто стріляв у тих, кого бачив.

