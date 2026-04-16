Світанок у чорних тонах: моторошні кадри затягнутого димом Києва після атаки РФ (відео)

Ірина Міллер
Ірина Міллер
Затягнуте густим чорним димом небо над столицею
Внаслідок нічної атаки на Київ найбільше постраждали Подільський та Оболонський райони

У мережі оприлюднили кадри, що зафіксували ранок 16 квітня у столиці після масованої атаки російських терористів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відео з соцмереж.

На першому відео видно кривавий світанок: небо над містом забарвлене не лише першим сонцем, а й затягнуте густим чорним димом від масштабних пожеж. Горизонт у Києві на світанку нагадував кадри з фільму про апокаліпсис.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у мережі Х

Друге відео демонструє вражаючий контраст української столиці. На фоні гігантських стовпів чорного диму, що піднімаються високо в небо, місто продовжує жити: по дорогах рухаються автівки, курсує громадський транспорт, а кияни їдуть на роботу.

Нагадаємо, що внаслідок нічної атаки на Київ найбільше постраждали Подільський та Оболонський райони. Загинуло четверо людей, серед яких 12-річна дитина. Ще 48 осіб отримали поранення. 

