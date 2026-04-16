Світанок у чорних тонах: моторошні кадри затягнутого димом Києва після атаки РФ (відео)
Внаслідок нічної атаки на Київ найбільше постраждали Подільський та Оболонський райони
У мережі оприлюднили кадри, що зафіксували ранок 16 квітня у столиці після масованої атаки російських терористів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відео з соцмереж.
На першому відео видно кривавий світанок: небо над містом забарвлене не лише першим сонцем, а й затягнуте густим чорним димом від масштабних пожеж. Горизонт у Києві на світанку нагадував кадри з фільму про апокаліпсис.
Друге відео демонструє вражаючий контраст української столиці. На фоні гігантських стовпів чорного диму, що піднімаються високо в небо, місто продовжує жити: по дорогах рухаються автівки, курсує громадський транспорт, а кияни їдуть на роботу.
Київ після атаки російських терористів 😱 pic.twitter.com/BrNrvf15oL— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 16, 2026
Нагадаємо, що внаслідок нічної атаки на Київ найбільше постраждали Подільський та Оболонський райони. Загинуло четверо людей, серед яких 12-річна дитина. Ще 48 осіб отримали поранення.
Коментарі — 0