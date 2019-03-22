Школярам Києва збільшили весняні канікули документ



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Учні вийдуть на навчання 2 квітня

Столичні школярі вийдуть на навчання після весняних канікул на один день пізніше, ніж планувалося раніше. Про це йдеться у листі директора Департаменту освіти і науки КМДА Олени Фіданян.

Так, Департамент рекомендує закладам загальної середньої освіти «організувати весняні канікули з 25 березня по 1 квітня 2019 року (включно)».

Раніше канікули планувалися з 25 по 31 березня. Тепер школярі офіційно виходять на навчання не 1 квітня, а 2 квітня, у вівторок.

Рішення пов'язане з тим, що 31 березня на виборах президента України у багатьох столичних школах працюватимуть виборчі дільниці.

Джерело: Вечірній Київ