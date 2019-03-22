  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Школярам Києва збільшили весняні канікули

    документ
    • Розсилка
    Школярам Києва збільшили весняні канікули

    Учні вийдуть на навчання 2 квітня

    Столичні школярі вийдуть на навчання після весняних канікул на один день пізніше, ніж планувалося раніше. Про це йдеться у листі директора Департаменту освіти і науки КМДА Олени Фіданян.

    Так, Департамент рекомендує закладам загальної середньої освіти «організувати весняні канікули з 25 березня по 1 квітня 2019 року (включно)».

    Читайте також

    Раніше канікули планувалися з 25 по 31 березня. Тепер школярі офіційно виходять на навчання не 1 квітня, а 2 квітня, у вівторок.

    25_01.

    Рішення пов'язане з тим, що 31 березня на виборах президента України у багатьох столичних школах працюватимуть виборчі дільниці.

    Джерело: Вечірній Київ

    Читайте також
    Київ вибори освіта школа КМДА
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ