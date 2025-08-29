Як у країнах Європи залучають молодь до армії

Як на тлі війни Росії проти України європейські країни вирішують питання військової служби та залучають молодь до збройних сил. Огляд DW

Скасування німецьким Бундестагом військової повинності у 2011 році називали не інакше як історичним рішенням. Але тепер – на тлі війни Росії проти України – у Німеччині серйозно замислились над питанням повернення до військового обов'язку. Днями уряд ФРН схвалив законопроєкт про зміни до закону про військову службу.

Німеччина – військова служба залишається добровільною... поки що

Щоправда, про повне повернення до обов'язкового проходження служби зі зброєю у руках у Німеччині поки що не йдеться. Німецький уряд пропонує, так би мовити, «нову військову службу» на добровільній основі. З 1 липня 2027 року всі чоловіки одного року народження будуть викликані на обов'язковий огляд, що визначає придатність до служби у війську, а жінки зможуть пройти його добровільно. Ті, хто подасть заяву на проходження військової служби у Бундесвері, муситимуть пройти процедуру відбору і отримають статус «солдата на час». Також новобранці мають кращі фінансові умови, ніж це передбачала дотеперішня добровільна військова служба. А заохочувати солдатів служити довше планується за допомогою премій.

Модель передбачає обов'язкову умову: у разі загострення ситуації з безпекою або недостатньої кількості добровольців федеральний уряд може ухвалити рішення про обов'язковий призов за згодою Бундестагу. Тому військовий облік буде відновлено, оцифровано та модернізовано.

Після закінчення терміну служби молоді чоловіки і жінки залишаються пов'язаними з армією за допомогою регулярної служби в резерві. Для цілей НАТО це збільшення резерву має ключове значення. У такий спосіб Бундесвер хоче вирішити проблему з нестачею кадрів.

Франція – добровільна військова служба, потужний резерв

Франція скасувала класичну обов'язкову строкову службу в армії ще 1996 року за президентства Жака Ширака. Президент Еммануель Макрон у 2019 році запровадив «Універсальну національну службу» («Service National Universel» – SNU), що складається з місячної програми для молоді віком від 15 до 17 років, яка частково організована за військовим зразком.

Уже не раз йшлося про загальну обов'язкову службу, про що сам Макрон оголосив у 2018 році. Але тепер стало ясно: SNU залишається добровільною. Ні коштів, ні політичної підтримки не вистачає для її повсюдного запровадження. Натомість Париж робить ставку на розширення резерву, що має зрости з нинішніх 40 000 до 80 000 осіб, щоб у разі надзвичайної ситуації швидко посилити професійну армію.

Велика Британія – професійна армія з резервістами

Обов'язкова строкова служба в армії була скасована у 1960 році. Відтоді Велика Британія має професійну армію. Однак традиційна модель страждає від хронічного браку молодих кадрів. Військові аналітики попереджають, що повернення обов'язкової служби армії не є ефективним. Натомість розширення резервних сил є більш доцільною відповіддю на реакцію на посилення безпеково-політичних викликів через російську загрозу.

Польща – резервісти, територіальна оборона та військові уроки

У 2008 році Польща відмовилася від призову на військову службу, але з моменту російського вторгнення в Україну вона посилено озброюється, значно активніше, ніж всі інші країни ЄС. До 2035 року армія має зрости до 300 000 солдатів. До цього додаються 50 000 бійців новоствореної територіальної оборони.

Другою важливою складовою є резерв: знання колишніх строковиків систематично освіжають, а нових рекрутів залучають за допомогою короткострокових курсів навчання. Крім того, Польща робить ставку на військову підготовку в школах. У понад 200 «військових підготовчих класах» підлітки віком від 14 років навчаються марширувати, стріляти та дисципліни. Для армії це резерв кадрів, а для держави – інструмент патріотичного виховання.

Швеція – обов'язкова служба, але не для всіх

У Швеції обов'язкова служба в армії була скасована 2010 року, але 2017 її знову повернули. Усі 18-річні шведи мають зареєструватися в Інтернеті та надати особисті дані. Частина з них потім отримує запрошення на призовну комісію. Щороку армія визначає, скільки рекрутів потрібно – зазвичай від п'яти до десяти відсотків від загальної кількості осіб одного року народження. Цей контингент призивається на обов'язкову службу, як чоловіки, так і жінки. Ті, хто бажає служити добровільно, мають більше шансів бути призваними. Ті, хто не бажає, не завжди можуть уникнути призову.

З 2023 року знову запроваджується обов'язкова цивільна служба: ті, хто не потрапляє до армії, можуть, наприклад, працювати в службі порятунку або службі реагування в разі катастроф.

Фінляндія – служба в армії як основа суспільства

Фінляндія ніколи не скасовувала призов до армії. Всі чоловіки віком від 18 років повинні служити, жінки можуть іти служити добровільно. Основна військова служба триває від шести до дванадцяти місяців, залежно від роду військ. Близько двох третин чоловіків одного віку фактично проходять військову службу, що є надзвичайно високим показником у порівнянні з іншими європейськими країнами.

Особливим є те, наскільки глибоко цей обов'язок вкорінився в суспільстві: майже кожен фінський чоловік після проходження основної військової служби вважається резервістом і регулярно призивається на навчання. Таким чином, у разі надзвичайної ситуації країна з населенням 5,5 млн осіб має у своєму розпорядженні понад 250 000 солдатів. У Гельсінкі ця система вважається не тільки військовою необхідністю, але й невід'ємною частиною національної ідентичності.

Норвегія – престижна армія з рівними правами жінок і чоловіків

У Норвегії, починаючи від 2016 року, як для чоловіків, так і для жінок запроваджено проходження військової медкомісії. Але лише невелику частину з них призивають, що робить службу престижною в очах багатьох норвежців. Окрім регулярної армії є резервісти, роль яких стає дедалі важливішою, що також допомагає уникнути проблеми нестачі кадрів.

Данія – призов на військову службу для жінок з 2026 року

У Данії всі чоловіки від 18 років підлягають призову на строкову військову службу, а з 2026 року – також і жінки. Термін основної військової служби буде продовжено з чотирьох до одинадцяти місяців. Офіційно молодь можуть призивати за допомогою жеребкування. Насправді ж протягом багатьох років добровольців набирають більше, ніж потрібно армії. Щороку потрібно близько 4000 рекрутів, але часто надходить майже вдвічі більше заяв від охочих служити. Тому в Данії той, хто хоче, приходить на військову службу. Хто не хоче, того практично ніколи не примушують. Однак із майбутнім розширенням військової служби на жінок це співвідношення може змінитися.

Австрія – військовий обов'язок для чоловіків, добровільна служба для жінок

В Австрії обов'язкова військова служба залишалася й залишається чинною весь час. Чоловіки віком від 18 до 35 років проходять шестимісячну військову службу або дев'ятимісячну цивільну службу. Жінки можуть вступати на службу добровільно. Дебати про скасування призову розгоралися вже не раз, але з огляду на геополітичну ситуацію вони є політично мертвими. Австрія, яка не входить до НАТО, також дедалі більше покладається на резерв, який залишається активним завдяки регулярним навчанням.

Латвія – повернення до строкової служби

У Латвії, починаючи від 2023 року, повернулися до обов'язкового військового призову. Всі чоловіки віком від 18 до 27 років повинні пройти 11-місячну службу, жінки можуть брати участь добровільно. З 2028 року щорічно призиватимуть 7500 чоловіків – стільки ж, скільки і професійних солдатів. Альтернативна служба можлива, а так само у державних установах. У Латвії строкова служба та служба в резерві тісно переплетені між собою. Це робиться для того, щоб залучити якомога більше громадян до безпекових структур на довгострокову перспективу.

Литва – обов'язкову військову службу відновлено

У 2015 році Литва відновила обов'язкову військову службу і щорічно призиває близько 3500 чоловіків. Після цього вони залишаються частиною резерву.

Греція – традиція призову на військову службу

У Греції всі чоловіки віком від 18 до 45 років проходять дванадцятимісячну службу. Ті, хто відмовляється, повинні пройти цивільну службу, яка триває вдвічі довше. Причиною цього є напруженість у відносинах з Туреччиною та низький рівень народжуваності. Навчання резервістів є невід'ємною частиною системи. Таким чином Греція підтримує у стані готовності свого роду народну армію.

Туреччина – військова служба або плати

Усі чоловіки віком від 20 до 41 року у Туреччині повинні пройти щонайменше шестимісячну військову службу. Особливістю, однак, є те, що після місяця базової підготовки призовники можуть уникнути решти терміну служби, сплативши одноразовий внесок. Раніше плата становила еквівалент приблизно 5000 євро, але відтоді її неодноразово підвищували. Наразі вона становить близько 243 тис. лір, що дорівнює приблизно 6300-6500 євро у перерахунку. Ті, хто повністю ухиляється від військового обов'язку, ризикують отримати штраф або навіть потрапити до в'язниці. Права на відмову від військової служби не існує.

Україна відбиває агресію РФ

В Україні з моменту повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році діє воєнний стан. Чоловіки від 25 до 60 років можуть бути мобілізовані для проходження військової служби і захисту держави. Чоловіки з 18 років можуть піти до війська добровільно.

Віднедавна чоловіки, а також і жінки, яким вже виповнилося 60, також можуть за власним бажанням підписувати контракт на службу у ЗСУ.

Андреас Нолль