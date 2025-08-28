Росіяни вдарили по посольству Азербайджану у Києві

Серед співробітників посольства немає постраждалих

У ніч на 28 серпня окупанти вдарили по Києву. Внаслідок чого постраждало посольство Азербайджану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента України Володимира Зеленського.

«Були удари по турецькому підприємству, по посольству Азербайджану, представництву Євросоюзу, Британській Раді, по житлових масивах», – зауважив президент.

Речник міністерства закордонних справ Азербайджану Айхан Гаджизаде у коментарі Apa зазначив, що одна з російських ракет влучила в будівлю посольства у Києві. За його словами, деякі вікна були розбиті, а на даху консульського відділу утворилися пробоїни.

«Серед співробітників посольства немає постраждалих. Наше посольство продовжує свою діяльність», – підкреслив представник МЗС.

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня російська окупаційна армія атакувала Київ безпілотниками та ракетами. Очільник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що російський удар забрав життя 19 людей.

Як відомо, у результаті масованої комбінованої атаки Росії на Київ у ніч на 28 серпня постраждав офіс «Української правди» та редакція «Радіо Свобода».

«Главком» вже повідомляв, що через російську атаку постраждав столичний бізнес. Кондитерська Honey на Жилянській, якій ще навіть не виповнилось року, майже повністю зруйнована через удар росіян у ніч на 28 серпня.

Зауважимо, що завтра, 29 серпня, в Києві оголошено Днем жалоби в пам'ять про жертви масованої атаки ворога на столицю, що сталася в ніч на 28 серпня. «У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності. 29 серпня в місті заборонені будь-які розважальні заходи», – зазначив Кличко.

До слова, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що через удар окупантів по Києву пошкоджена будівля Консультативної місії Європейського Союзу в Україні.