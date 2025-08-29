У Раді зареєстровано проєкт про відкликання нардепа Дубінського з посади

Ініціаторами законопроекту виступили народні депутати IX скликання Данило Гетманцев та Олександр Сова

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики зареєстрував проєкт постанови про відкликання народного депутата Олександра Дубінського з посади заступника голови комітету. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на законопроект 13707.

Згідно з регламентом Верховної Ради та Законом України «Про Комітети Верховної Ради України», відкликання ініційовано «внаслідок обставин, що унеможливлюють виконання ним своїх обов’язків».

Нагадаємо, народний депутат Олександр Дубінський, якого підозрюють у державній зраді, заявив, що хоче стати президентом України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву політика.

Як зазначив нардеп, Україні начебто загрожує нова форма диктатури «без виборів, права голосу, свободи ЗМІ та майбутнього».

Дубінський також наголосив, що «конкуренти» президента Володимира Зеленського, як ось Валерій Залужний, Петро Порошенко та Юлія Тимошенко начебто відмовилися від участі на виборах, а інші – зокрема Олексій Арестович, Артем Дмитрук та Євген Мураєв – не можуть взяти участь у виборах, бо виїхали за кордон.