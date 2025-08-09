Головна Країна Суспільство
Як повернутися на службу з СЗЧ: Міноборони нагадує алгоритм дій

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Як повернутися на службу з СЗЧ: Міноборони нагадує алгоритм дій
Для військових, які здійснили СЗЧ після 10 травня, спрощена процедура не діє
фото: Генштаб ЗСУ

Повернутися на службу за спрощеною процедурою через Армія+ можна до 30 серпня

Міністерство оборони нагадує, що військовослужбовці, які самовільно залишили частину (СЗЧ) до 10 травня 2025 року, можуть поновити службу за спрощеною процедурою. Для цього необхідно подати рапорт через застосунок «Армія+». Скористатися цією можливістю можна до 30 серпня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

«Алгоритм дій для повернення на службу»

Для військових, які хочуть скористатися спрощеною процедурою, Міністерство оборони наводить такий алгоритм:

  • Подання рапорту через «Армія+»: Військовослужбовець заповнює рапорт у застосунку, що займає близько 5 хвилин. Головне управління Військової служби правопорядку (ВСП) отримує рапорт і зв’язується з військовим за вказаним номером телефону для підтвердження даних.
  • Прибуття до ВСП: З моменту погодження рапорту військовослужбовець має 24 години, щоб прибути до обраного відділу ВСП. Там йому оформлять документи, зроблять припис або допоможуть безпечно дістатися до однієї з резервних військових частин.
  • Відновлення виплат: Командир резервного батальйону має 72 години, щоб відновити грошові виплати та соціальні гарантії військового.

Як змінити місце служби після поновлення

Після відновлення на службі в резервній частині, військовослужбовець може подати рапорт на переведення. Для цього:

  • В рапорті на зміну місця служби потрібно обрати пункт «Повертаюсь на службу після СЗЧ».
  • До рапорту слід додати рекомендаційний лист від військової частини, де військовослужбовець бажає проходити службу.
  • Також необхідно додати довідку від представника ВСП, що СЗЧ здійснено вперше.

Ці документи дадуть Кадровому центру ЗСУ підстави для ініціації процесу переведення.

Для військових, які здійснили СЗЧ після 10 травня, спрощена процедура не діє. Вони можуть повернутися на службу лише до тієї частини, яку самовільно залишили, а процес поновлення може тривати місяцями.

Нагадаємо, з 29 листопада 2024 року по серпень 2025 року завдяки спрощеному механізму повернення на службу для тих, хто вперше залишив військову частину, до війська повернулися понад 29 тис. військовослужбовців. Про це, як пише «Главком», повідомив директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов.

Сухачов зауважив, що цей механізм надає шанс тим, хто вчинив СЗЧ, повернутися до військової частини та продовжити службу в спрощеному порядку із поновленням грошового, продовольчого, речового та іншого забезпечення. Військовослужбовці, які вчинили СЗЧ, за рішенням суду також можуть бути звільнені від кримінальної відповідальності.

