Закон про множинне громадянство: Зеленський назвав, які країни в пріоритеті

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що ухвалення закону про множинне громадянство є важливим і правильним кроком. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрінформ».

«Множинне громадянство – важливий закон, який прийняв український парламент. Закон є, закон правильний», – підкреслив президент.

Наступним кроком, за словами Зеленського, стане визначення переліку держав, із якими Україна насамперед впроваджуватиме можливість множинного громадянства. Пріоритет надаватиметься тим країнам, де проживає значна кількість українців і які активно підтримують країну.

«Ми розуміємо, хто найближчі наші друзі – це країни Європейського Союзу, де більшість наших українців, а також це Сполучені Штати Америки», – йдеться у заяві.

Президент зазначив, що уряд відповідатиме за формування та оприлюднення списку країн, з якими діятиме положення про множинне громадянство.

Нагадаємо, Зеленський нещодавно підписав закон про множинне громадянство. «Завдяки множинному громадянству зможемо створити більше реальних юридичних основ для єдності всього нашого великого народу – мільйонів українців на всіх континентах, а також тих представників інших народів, які пов’язали свою долю з Україною», – пояснював президент.

Раніше Зеленський повідомив, що найближчим часом Україна може відкрити процедури для отримання множинного громадянства. «Поступово будемо визначати коло країн, із якими будуть відкриватися відповідні процедури. Я думав розпочати з країн, де найбільше українців зараз. Це передусім такі країни, як Німеччина, Польща, Чехія, держави Балтії» – перелічив він.