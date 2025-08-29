Головна Вінниця Новини
Офіс генпрокурора взявся за справу військового, чий будинок знесли шахраї

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Офіс генпрокурора взявся за справу військового, чий будинок знесли шахраї
Михайло Савчук після лікування від поранення повернувся додому й виявив, що його будинок зруйновано
фото: Офіс генерального прокурора/Facebook

Почались обшуки, а кримінальне провадження перекваліфіковано

Керівник прокуратури Вінницької області разом з Офісом генпрокурора особисто взялися за справу військовослужбовця Михайла Савчука, який після повернення з війни дізнався, що його будинок знесли. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

«Дім героя має залишитися його домом. Прокуратура відстоює права військового. Військовослужбовець, захищаючи Україну на передовій, повернувся з війни і виявив: його власний дім – знесли. За час реабілітації шахраї кілька разів перепродали землю, а сам будинок перетворився на купу сміття. Усі його речі, сімейні фото, нагороди – зникли», – зазначив Офіс генпрокурора.

Зазначається, що очільник прокуратури Вінницької області та Офіс генпрокурора особисто втручаються в справу. Почались обшуки, а кримінальне провадження перекваліфіковано.

«Правоохоронні органи не стоятимуть осторонь – держава захищає тих, хто боровся за нас», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Вінниці військовослужбовець Михайло Савчук після лікування від поранення повернувся додому й виявив, що його будинок зруйновано, а майно зникло. Ділянку, яку родина придбала понад 20 років тому, перепродали. Хто стоїть за привласненням землі – з’ясовує поліція.

У поліції відкрили три кримінальні провадження за фактами підробки документів, шахрайства та крадіжки. Санкція статей передбачає до 8 років ув’язнення. Речниця поліції області Заріна Маєвська повідомила, що слідчі дії тривають.

Читайте також:

