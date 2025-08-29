Офіс генпрокурора взявся за справу військового, чий будинок знесли шахраї

Михайло Савчук після лікування від поранення повернувся додому й виявив, що його будинок зруйновано

Почались обшуки, а кримінальне провадження перекваліфіковано

Керівник прокуратури Вінницької області разом з Офісом генпрокурора особисто взялися за справу військовослужбовця Михайла Савчука, який після повернення з війни дізнався, що його будинок знесли. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

«Дім героя має залишитися його домом. Прокуратура відстоює права військового. Військовослужбовець, захищаючи Україну на передовій, повернувся з війни і виявив: його власний дім – знесли. За час реабілітації шахраї кілька разів перепродали землю, а сам будинок перетворився на купу сміття. Усі його речі, сімейні фото, нагороди – зникли», – зазначив Офіс генпрокурора.

Зазначається, що очільник прокуратури Вінницької області та Офіс генпрокурора особисто втручаються в справу. Почались обшуки, а кримінальне провадження перекваліфіковано.

«Правоохоронні органи не стоятимуть осторонь – держава захищає тих, хто боровся за нас», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Вінниці військовослужбовець Михайло Савчук після лікування від поранення повернувся додому й виявив, що його будинок зруйновано, а майно зникло. Ділянку, яку родина придбала понад 20 років тому, перепродали. Хто стоїть за привласненням землі – з’ясовує поліція.

У поліції відкрили три кримінальні провадження за фактами підробки документів, шахрайства та крадіжки. Санкція статей передбачає до 8 років ув’язнення. Речниця поліції області Заріна Маєвська повідомила, що слідчі дії тривають.