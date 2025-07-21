Юлія Соколовська очолить Посольство України в Іспанії

Юлія Соколовська призначена послом України в Іспанії

Президент Володимир Зеленський 21 липня 2025 року призначив Юлію Соколовську надзвичайним і повноважним послом України в Королівстві Іспанія. Про це йдеться в указі №532/2025.Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ президента.

Іншим указом, №533/2025 від тієї ж дати, Соколовська також призначена Постійним представником України при Всесвітній туристичній організації (ВТО) за сумісництвом.

40-річна Юлія Соколовська має значний досвід у сфері державного управління. З березня 2020 по вересень 2024 року вона обіймала посаду заступника керівника Офісу Президента України. До цього, у період з серпня 2019 по березень 2020 року, вона очолювала Міністерство соціальної політики.

Освіту Юлія Соколовська здобула в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана (2007 рік), а також навчалася в Об'єднаному віденському інституті. У 2016 році вона отримала другу вищу освіту за спеціальністю «Державне управління» в Національній академії державного управління при Президентові України.

Цим призначенням Президент Зеленський звільнив Сергія Погорельцева з посади посла в Іспанії. Також Сергій Погорельцев був звільнений з посад посла в Андоррі та постійного представника України при Всесвітній туристичній організації (ВТО) за сумісництвом. Погорельцев очолював дипломатичне представництво України в Іспанії з липня 2020 року.

Нагадаємо, президент призначив постійних представників при міжнародних організаціях. Сьогодні, 21 липня, президент України Володимир Зеленський підписав низку указів про призначення нових послів України в різних країнах світу, а також постійних представників при міжнародних організаціях.