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Розвідка пояснила, навіщо окупанти вимикають інтернет у Криму

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Розвідка пояснила, навіщо окупанти вимикають інтернет у Криму
Розвідка зафіксувала численні випадки штучного обмеження доступу до інтернету на окупованих територіях
фото: depositphotos.com

Окупаційна влада заявляла, що обмеження повʼязані, аби «протистояти атакам дронів»

Російська Федерація готується повністю вимкнути мобільний інтернет у Криму та, ймовірно, на інших тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

Нещодавно населення півострова почало отримувати попередження від окупаційної влади про повне відключення мобільного інтернету нібито через міркування безпеки та задля запобігання кібердиверсіям. «Насправді це частина ширшої стратегії інтеграції Криму до російської інформаційної системи контролю і цензури, а також ізоляції як від українського, так і від світового інформаційного простору», – йдеться в заяві.

Служба зовнішньої розвідки зафіксувала численні випадки штучного обмеження доступу до інтернету на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Луганської, Донецької та Херсонської областей. Назагал у липні 2025 року в Росії зафіксовано 2099 випадків відключення інтернету. «Це абсолютний російський рекорд», – кажуть розвідники.

Нагадаємо, у Криму запроваджено віялові відключення мобільного інтернету. За словами окупаційної влади, це потрібно, аби «протистояти атакам дронів». Водночас  мобільний зв’язок і SMS-повідомлення працюватимуть.

У ніч проти 4 серпня безпілотники центру спеціальних операцій «А» СБУ атакували військовий аеродром «Саки» в тимчасово окупованому Криму. Він є ключовою авіабазою Росії для операцій в Чорному морі.

До слова, у німецьких архівах виявлено документи, які свідчать, що російський диктатор Володимир Путін ще до приходу до влади мав імперські амбіції. Як повідомляє «Главком» із посиланням на Spiegel, архіви Міністерства закордонних справ Німеччини містять згадки про територіальні претензії Путіна на Крим, східну частину України та північ Казахстану.

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Теги: інтернет розвідка Крим

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