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NYT: Кремль прикриває воєнні провали «антикорупційними» репресіями

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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NYT: Кремль прикриває воєнні провали «антикорупційними» репресіями
Кремль продовжує змінювати керівництво у військовій сфері
фото з відкритих джерел

Москва порушує справи проти посадовців прикордонних із Україною регіонів після українських атак на ці території

Російська влада використовує боротьбу з корупцією як привід для усунення чиновників, яких вважає винними у провалах на фронті. Про це йдеться у статті The New York Times, інформує «Главком».

Журналісти відзначили чітку тенденцію: Москва порушує справи проти посадовців прикордонних із Україною регіонів після українських атак на ці території. Обвинувачення найчастіше стосуються нібито розтрати коштів, призначених для укріплення кордону. Вже у трьох із п’яти таких регіонів затримано високопоставлених чиновників.

Крім того, Кремль продовжує змінювати керівництво у військовій сфері. Це відбувається під приводом корупційних розслідувань, а не за провали на полі бою. Нагадаємо, з минулого року в Росії триває масштабна «чистка» у Міноборони: після звільнення Сергія Шойгу з посади міністра оборони було заарештовано кількох високопосадовців.

NYT зазначає, що президент РФ Володимир Путін не визнає своїх помилок і публічно не звинувачує наближених осіб у провалах. В умовах, коли публічна критика армії заборонена законом, антикорупційні справи стали для Кремля зручним інструментом – вони дозволяють «покарати» винних, не визнаючи провалів політики чи військової кампанії.

Такі дії не лише спрямовані на утримання громадського контролю, а й слугують засобом внутрішньополітичної боротьби в російській еліті. За словами аналітика Російського євразійського центру Карнегі Олександри Прокопенко, силові структури, ФСБ і прокуратура, посилюють свій вплив, проводячи репресії вже не лише проти опозиції, а й усередині правлячого класу.

«Репресії, що починалися зі звичайних громадян і опозиціонерів, тепер торкнулися й еліт – там почалися чистки», – пояснила Прокопенко.

NYT також наводить статистику: у першому кварталі цього року кількість корупційних злочинів, зафіксованих Генпрокуратурою РФ, зросла на 24 % у порівнянні з аналогічним періодом торік. У більшості випадків йдеться про держслужбовців.

У матеріалі зроблено висновок, що подібна практика стала для Кремля способом контролю над елітами, а також інструментом для приглушення суспільного невдоволення військовими невдачами.

Раніше ми писали, що кремлівські чиновники тільки імітують прагнення до зустрічі президента України Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним, а насправді свідомо відтягують та дискредитують зустріч. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), передає «Главком».

Аналітики ISW зазначають, що російські чиновники неодноразово відкладали зустрічі на високому рівні між українським та російським лідерами та відмовлялися брати участь у конструктивних переговорах, спрямованих на конкретні кроки для припинення війни.

Теги: путін репресії Москва росія

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