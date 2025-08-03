Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія готує новий наступ: заступник командира Третього армійського корпусу розповів, де і коли чекати ударів

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Росія готує новий наступ: заступник командира Третього армійського корпусу розповів, де і коли чекати ударів
Ворог готує новий етап наступу, який, ймовірно, почнеться наприкінці літа або у вересні
фото з відкритих джерел

Ворог може атакувати Харківщину, Сумщину і район Покровська

Росіяни готуються до нового етапу наступу, який, найімовірніше, почнеться наприкінці літа або у вересні. Атакуватимуть, швидше за все, Харківщину, Сумщину і район Покровська. Як інформує «Главком», про це заступник командира Третього армійського корпусу підполковник Максим Жорін розповів в інтерв'ю «Фокусу».

Аналізуючи ситуацію під Покровськом, військовий підтвердив, що загроза оточення міста зараз є, але, за його словами, це вже тягнеться щонайменше пів року.

«Різниця лише в тому, що українські сили час від часу виснажують ворога, і тоді знижується або темп просування, або інтенсивність застосування засобів. Тобто це не щось нове – така загроза триває не перший день», – наголосив він.

Окрему небезпеку, за його словами, становлять ворожі ДРГ, які знаходять слабкі місця в українській обороні, проходять через неї і завдають суттєвих ударів у тилу – «по FPV-позиціях, мінометних розрахунках тощо».

«А ці позиції часто або слабко укріплені, або взагалі не захищені, бо там просто працюють люди без активної оборони. Коли ворог проривається туди, його дуже важко звідти вибити», – пояснив Жорін.

Він наголосив, напрям Покровська один із ключових для ворога, тому, «навіть якщо зараз його ресурси дещо виснажені, з великою ймовірністю найближчим часом слід очікувати підкріплення й нових спроб наступу».

Щодо Сумщини, то хоч там ситуація більш-менш стабілізована, все ж загроза з боку кордону не зникла, і вона залишатиметься актуальною також і для Харківської областей, повідомив він, «адже для ворога принципово важливо просунутись якнайглибше на нашу територію».

Також Жорін прокоментував чутки про ймовірність нового наступу на Київ з Білорусі, зазначивши, що це насамперед «елемент інформаційно-психологічної війни».

«По-перше, йдеться про відволікання уваги, зокрема й військової, на північний напрямок. Навіть розуміючи, що реальної загрози немає, українські сили змушені реагувати: витрачаються ресурси, перекидаються підрозділи, плануються заходи. І це – частина плану ворога», – пояснив військовий.

По-друге, каже він, «це спроба дестабілізувати інформаційне поле всередині України – створити атмосферу постійної напруги, хаосу та невизначеності». За словами Жоріна, наразі прямої загрози наступу з території Білорусі немає, проте росіяни можуть намагатися «розхитати» ситуацію, провокувати або навіть здійснити певні локальні дії, але про масштабну операцію мова наразі не йде.

Однак, попереджає Жорін, ворог готує новий етап наступу, який, ймовірно, почнеться наприкінці літа або у вересні і відбуватиметься на Харківщині, Сумщині і в районі Покровська. Щодо залучення північнокорейців, то, на думку заступника командира корпусу, навряд чи їх можуть використати для наступу.

«Корейські підрозділи себе вже показали як вкрай неефективні у наступі, тому їм, імовірно, довірять відносно «тихіші» ділянки фронту. Це дозволить росіянам вивести з них свої більш боєздатні частини й перекинути їх на ключові напрямки», – припустив військовий.

Нагадаємо, у липні російські війська продовжили активні наступальні дії, окупувавши 564 кв км території України. Цей показник майже не відрізняється від червневого, залишаючись у межах статистичної похибки.

Раніше міноборони РФ заявило про повну окупацію міста Часів Яр. Речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов спростував фейк про захоплення міста Часів Яр Донецької області росіянами.

Президент підтвердив, що українські підрозділи захищають позиції в Часовому Яру.

Захоплення Часового Яру може відкрити російським військам кілька оперативних напрямків для подальшого наступу на український пояс фортець у Донецькій області. Під загрозою опиняються Костянтинівка, Слов’янськ, Краматорськ і Дружківка. 

Читайте також:

Теги: війна Україна ворог наступ росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

СБУ системно показує ворогам та їх агентам, що відповідати за кожне вбивство доведеться
Ліквідація фсбшних кілерів – це сигнал: СБУ діє за принципами Моссаду
14 липня, 14:40
Чи є ще якийсь план у Білому домі?
50 днів від Трампа для Путіна. Це зрада чи перемога?
14 липня, 21:07
18 липня – Всесвітній день слухання
18 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 липня, 00:01
20 липня – День шахів
20 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 липня, 00:01
Марія Шалаєва активно веде соцмережі
Коханка міністра оборони РФ? Блогерка розповіла, як літає у закритий Ростов військовим літаком
11 липня, 10:27
Обмеження незалежності НАБУ й САП та атака на Суми. Головне за 22 липня
Обмеження незалежності НАБУ й САП та атака на Суми. Головне за 22 липня
22 липня, 21:00
У неділю, 27 липня, Єгорян стала переможницею чемпіонату світу у Тбілісі
Амбасадорка руху, який викрадає українських дітей, виграла чемпіонат світу з фехтування
27 липня, 21:22
Трамп зробив заяву про 50 днів для Путіна
Трамп скоротить 50-денний термін, відведений Путіну на перемир’я
28 липня, 15:13
Прощання з ліквідованим окупантом пройде в місті Іркутську 6 серпня
Був снайпером. ЗСУ на фронту ліквідували російського дитячого футбольного тренера
Сьогодні, 10:15

Події в Україні

Росія готує новий наступ: заступник командира Третього армійського корпусу розповів, де і коли чекати ударів
Росія готує новий наступ: заступник командира Третього армійського корпусу розповів, де і коли чекати ударів
На Миколаївщині люди з битами напали на військовослужбовців ТЦК
На Миколаївщині люди з битами напали на військовослужбовців ТЦК
Україна застосувала санкції проти капітанів тіньового флоту РФ
Україна застосувала санкції проти капітанів тіньового флоту РФ
Зеленський призначив командувача Повітряних сил ЗСУ
Зеленський призначив командувача Повітряних сил ЗСУ
ЗСУ замінять «піксель» на камуфляж іншого зразка
ЗСУ замінять «піксель» на камуфляж іншого зразка
Жорін назвав єдину умову, необхідну для перемоги України у війні
Жорін назвав єдину умову, необхідну для перемоги України у війні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
271K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 серпня: ситуація на фронті
108K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 серпня 2025
66K
Бутусов став командиром
42K
ISW: Кремль вимагає від України капітуляції, а не компромісу
5178
Харків’янка збудувала будинок зі сміття
4272
В окупованому Донецьку помічено ознаки відновлення зруйнованого аеропорту

Новини

У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 14:12
2 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Українці старше 65 років отримуватимуть більше: хто зможе отримати соцдопомогу у 2025 році
1 серпня, 08:34
Успінський піст: дата початку і завершення, що можна їсти і що заборонено робити
1 серпня, 07:00
Медовий спас: привітання у прозі, віршах та листівках
1 серпня, 05:45
Медовий спас 2025: коли святкуємо Маковія, традиції, прикмети та заборони
31 липня, 22:00

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua