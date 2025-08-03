Росія готує новий наступ: заступник командира Третього армійського корпусу розповів, де і коли чекати ударів

Ворог може атакувати Харківщину, Сумщину і район Покровська

Росіяни готуються до нового етапу наступу, який, найімовірніше, почнеться наприкінці літа або у вересні. Атакуватимуть, швидше за все, Харківщину, Сумщину і район Покровська. Як інформує «Главком», про це заступник командира Третього армійського корпусу підполковник Максим Жорін розповів в інтерв'ю «Фокусу».

Аналізуючи ситуацію під Покровськом, військовий підтвердив, що загроза оточення міста зараз є, але, за його словами, це вже тягнеться щонайменше пів року.

«Різниця лише в тому, що українські сили час від часу виснажують ворога, і тоді знижується або темп просування, або інтенсивність застосування засобів. Тобто це не щось нове – така загроза триває не перший день», – наголосив він.

Окрему небезпеку, за його словами, становлять ворожі ДРГ, які знаходять слабкі місця в українській обороні, проходять через неї і завдають суттєвих ударів у тилу – «по FPV-позиціях, мінометних розрахунках тощо».

«А ці позиції часто або слабко укріплені, або взагалі не захищені, бо там просто працюють люди без активної оборони. Коли ворог проривається туди, його дуже важко звідти вибити», – пояснив Жорін.

Він наголосив, напрям Покровська один із ключових для ворога, тому, «навіть якщо зараз його ресурси дещо виснажені, з великою ймовірністю найближчим часом слід очікувати підкріплення й нових спроб наступу».

Щодо Сумщини, то хоч там ситуація більш-менш стабілізована, все ж загроза з боку кордону не зникла, і вона залишатиметься актуальною також і для Харківської областей, повідомив він, «адже для ворога принципово важливо просунутись якнайглибше на нашу територію».

Також Жорін прокоментував чутки про ймовірність нового наступу на Київ з Білорусі, зазначивши, що це насамперед «елемент інформаційно-психологічної війни».

«По-перше, йдеться про відволікання уваги, зокрема й військової, на північний напрямок. Навіть розуміючи, що реальної загрози немає, українські сили змушені реагувати: витрачаються ресурси, перекидаються підрозділи, плануються заходи. І це – частина плану ворога», – пояснив військовий.

По-друге, каже він, «це спроба дестабілізувати інформаційне поле всередині України – створити атмосферу постійної напруги, хаосу та невизначеності». За словами Жоріна, наразі прямої загрози наступу з території Білорусі немає, проте росіяни можуть намагатися «розхитати» ситуацію, провокувати або навіть здійснити певні локальні дії, але про масштабну операцію мова наразі не йде.

Однак, попереджає Жорін, ворог готує новий етап наступу, який, ймовірно, почнеться наприкінці літа або у вересні і відбуватиметься на Харківщині, Сумщині і в районі Покровська. Щодо залучення північнокорейців, то, на думку заступника командира корпусу, навряд чи їх можуть використати для наступу.

«Корейські підрозділи себе вже показали як вкрай неефективні у наступі, тому їм, імовірно, довірять відносно «тихіші» ділянки фронту. Це дозволить росіянам вивести з них свої більш боєздатні частини й перекинути їх на ключові напрямки», – припустив військовий.

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