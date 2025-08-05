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Олексій Копитько Експерт та блогер

Удари по Криму. Чому це вкрай важливо

glavcom.ua
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Авіація РФ втрачає ресурси
фото: Reuters

СБУ підрізали крила авіації РФ у Криму

У ніч на 4 серпня ЦСО «А» СБУ завдав удару безпілотниками по аеродрому, який у нас називають Саки або Новофедорівка. За інформацією СБУ, знищено один літак Су-30СМ, ще один такий же пошкоджено, також пошкоджено 3 літаки Су-24 (невідомої модифікації). Плюс склад авіаційного озброєння.

Місцеві жителі бадьоро і з елементами паніки описували відбиття цієї атаки в соцмережах, коментували, скільки всього збили російські ПВОшники у районі Сак, скільки полетіло у бік Качі і т.д.

Контекст такий.

• 1 •

Су-30СМ – це досить сучасний і дорогий винищувач. Подібна техніка останнім часом активно застосовувалася не стільки для підтримки окупаційних військ, скільки як частина ППО. Вибивання двох винищувачів це не катастрофа – але необхідність оргзаходів для затикання прогалини. Скільки часу знадобиться – ми не знаємо. Можливо, в цю прогалину встигне прорватися ще щось.

Я вже кілька разів зазначав, що в липні та на початку серпня через окуповану частину Херсонської та Запорізької областей, а потім через Азовське море регулярно щось добирається до Кавказу. Сьогодні було підтверджено, що вчорашня атака на нафтобазу біля аеропорту Сочі – це операція Сил безпілотних систем. У кримського угруповання РФ тепер менше можливостей підключатися до перехоплень, плюс треба ще десь взяти заміну.

• 2 •

Су-24 (невідомої модифікації) – це фронтовий бомбардувальник, в тому числі – носій КАБ. Росія жорстоко тероризує Херсон, в т.ч. – за участю авіації, що стартує з Криму (від аеродрому в Новофедорівці до Херсона 185 км). Збиття трьох літаків – це мікровіддушина, росіянам доведеться шукати заміни.

Одночасно – це яскравий приклад, як ті ж США можуть надати дуже швидку і дуже результативну допомогу без гучних ультиматумів. Сотня ракет ATACMS (або подібних засобів, які українська армія успішно застосовує) – і російська тактична авіація в Криму (разом з наземною ППО) засумує.

Це автоматично мінус Новофедорівка, Бельбек, Гвардійське, Веселе, Джанкой і Кіровське. І всяке дрібне, типу Кача, Казачка і ще пара реанімованих смуг.

Це мінус частина ударів по Херсону, це менше підтримки наступаючим військам, це мінус логістика. Дуже адресні санкції проти літаючих лиходіїв.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія авіація армія літак озброєння винищувач Україна СБУ

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Олексій Копитько

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