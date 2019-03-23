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    Роналду: «Шевченко робить хорошу роботу в збірній України»

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    Роналду: «Шевченко робить хорошу роботу в збірній України»
    Фото: globallookpress.com/Pedro Rocha/ ZUMAPRESS.com

    Один із кращих футболістів світу високо оцінив рівень нашої команди

    Лідер збірної Португалії Кріштіану Роналду після матчу відбору Євро-2020 з Україною (0:0) відзначив роботу головного тренера національної команди Андрія Шевченка.

    «Андрій Шевченко робить гарну роботу в команді. Ви не мали багато шансів, проте здобули результат. Це був хороший матч.

    Я грав на різних ділянках поля. Українці достатньо коректні гравці, можливо, лівий захисник жорсткіший за інших (Віталій Миколенко, – прим. ред.)

    Рано говорити про поганий старт Португалії, все лише починається. Ми зіграємо сильніше, обов'язково», - цитує Роналду Footboom.

     Читайте також: Португалія — Україна: Шевченкова мудрість і «таргани» суперника


    відчував тиск з боку гравців збірної України? - Я грав на різних ділянках поля. Українці достатньо коректні гравці, можливо лівий захисник жорсткіший за інших (мова, судячи з усього, про Віталія Миколенка – Прим.) - Для Португалії це поганий старт? - Рано казати, все лише починається. Ми зіграємо сильніше, обов'язково. Источник: https://www.footboom.com/ukrainian/national/1553342287-krishtianu-ronaldu-andrii-shevchenko-robyt-harnu-robotu-v-zbirnii-ukrainy.html
    Андрій Шевченко українці Україна
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