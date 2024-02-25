Генерал США висміяв «досягнення» Росії в Україні

Бен Годжес жорстко висловився про «успіхи» росіян на війні в Україні

Годжес вважає, що навколо війни в Україні «забагато негативізму»

Колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес заявив, що «російський флот – відстій, повітряні сили – відстій, а втрати становлять пів мільйона солдатів». Про це пише Business Insider.

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Годжес не пояснив, звідки взяв статистику втрат РФ у живій силі в Україні. Видання зазначає, що поточні оцінки щодо кількості росіян, вбитих або поранених від 2022 року, варіюються від 315 тис., за даними на одного високопосадовця у галузі оборони США, до трохи більше 400 тис., за даними Міноборони України.

При цьому ще минулого місяця міноборони Британії припустило, що Росія крокує до втрати пів мільйона бійців до кінця року.

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Видання звернуло увагу на те, що слова Годжеса пролунали на тлі захоплення росіянами Авдіївки, що коштувало їм втрат у понад 400 танків, а також багато тисяч солдатів.

Та попри жорсткі бої в Україні, Годжес вважає, що навколо цієї війни «забагато негативізму». Також він наголосив, що Заходу потрібно «розмазати» Росію, захищаючи молоду українську демократію.

«Після 10 років у Росії були всі переваги, і вони досі окупували лише 18% території України», – сказав Годжес, маючи на увазі не лише повномасштабне вторгнення 2022 року, але й анексію Криму та війну на Донбасі від 2014 року.

Нагадаємо, що раніше Бен Годжес прокоментував зміни у вищому військовому керівництві України та заявив, що новий головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський стане «неприємним сюрпризом» для російської армії.

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До слова, за підрахунками аналітиків, кількість загиблих росіян в Україні почала значно зростати в жовтні 2023 року. За оцінками американської розвідки за грудень 2023 року, окупанти втратили з початку повномасштабного вторгнення понад 300 тис. осіб.

До слова, Збройні сили України ведуть бої з окупантами на різних ділянках фронту. На тлі позиційних боїв російські війська просунулися поблизу Бахмута, у Ласточкиному та Роботиному.

Триває 732-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 84 бойових зіткнення.