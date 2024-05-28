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Сирський провів розмову з начальником Генштабу Збройних сил Польщі: подробиці

Наталія Порощук
glavcom.ua
Сирський провів розмову з начальником Генштабу Збройних сил Польщі: подробиці
Сирський з Вєславом Кукулою обговорили потреби українського війська
фото: Сирський/Facebook

ЗСУ готові ділитись з польськими колегами досвідом набутим під час ведення бойових дій

Ввечері, 27 травня, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський мав бесіду з начальником Генерального штабу Збройних Сил Польщі генералом Вєславом Кукулою. Про це повідомив український головком у Facebook.

«Обговорили поточну ситуацію на полі бою, потреби українського війська, а також питання підготовки українських бійців», – йдеться у повідомленні.

Сирський зазначив, що Україна готова ділитись з польськими колегами досвідом набутим нашими Силами оборони під час ведення бойових дій. Також головнокомандувач вчергове подякував особисто генералу Кукулі та польському народу за потужну підтримку в протистоянні російській агресії.

Нагадаємо, що раніше Сирський заявив, що перші французькі інструктори невдовзі відвідають українські навчальні центри та ознайомляться з їхньою інфраструктурою та персоналом.

Сирський сподівається, що рішучість Франції спонукає інших партнерів доєднатися до цього «амбітного проєкту».

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Теги: Польща війна Генштаб Україна Олександр Сирський

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