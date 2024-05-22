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Під Москвою палає пасажирський потяг (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Під Москвою палає пасажирський потяг (відео)
Загасити склад поки що не вдається
фото скріншот відео

Вогонь швидко поширюється, палають уже чотири вагони

У Московській області Росії загорівся приміський поїзд, пасажирів було евакуйовано. Про це повідомляє Telegram-канал 112.

«Один із вагонів задимів ... біля станції Поварово-1. Склад негайно зупинили, пасажирів евакуювали. Попередньо ніхто не постраждав», – йдеться у повідомленні.

Рух по гілці тимчасово обмежений.

Як зазначається, загасити склад поки що не вдається. Вогонь швидко поширюється, палають уже чотири вагони. Ситуація ускладнюється тим, що склад частково стоїть на мосту та підібратися до нього непросто.

Раніше повідомлялося, що у Москві, Росія, почалась пожежа у будівлі управи району Соколина гора. МНС РФ повідомило, що горить торгово-офісна будівля у Москві. Площа пожежі становила 1200² м.

Нагадаємо, що у ніч проти 19 травня у Виборзі Ленінградської області РФ пролунали вибухи. Згодом почалася пожежа в районі місцевої нафтобази. На нафтопереробному заводі у Слов'янську-на-Кубані теж сталася пожежа, через атаку безпілотників.

Теги: пожежа потяг росія

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