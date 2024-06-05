Головна Світ Політика
search button user button menu button

Міністр оборони Німеччини назвав країни, яким загрожує РФ

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Міністр оборони Німеччини назвав країни, яким загрожує РФ
Пісторіус згадав свій візит до Одеси, де переконався, що російська агресія не зупиниться на досягнутому
фото: Reuters

За словами німецького міністра, країнам Заходу не варто вірити, що Путін зупиниться біля кордонів України

Росія, яка порушила міжнародне право в Україні, також загрожує незалежності Молдови, Грузії та країнам НАТО. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, пише Die Zeit.

«Для мене важливо, щоби ми звертали увагу на цінність безпеки загалом та серйозно ставилися до реалій нової політики оборони. Жорстока війна Росії проти України, яка порушує міжнародне право, є зазіханням на мир у Європі та в усьому світі», – зазначив Пісторіус.

За його словами, це атака на свободу та міжнародний порядок і диктатор Володимир Путін не визнає цілісність суверенних держав, а також ігнорує міжнародно визнані кордони.

Німецький урядовець згадав свій візит до Одеси минулого тижня, де переконався, що російська агресія не зупиниться на досягнутому, якщо переможе в Україні.

«Зруйновано будинки, пам’ятники завалені мішками з піском, ракетна тривога, тяжко поранені солдати у шпиталі, з якими мені вдалося поговорити. Для Путіна ці людські долі не мають значення. Він розпочав війну, і вона не припиниться. Повітряні удари по Україні, зокрема, по цивільних об’єктах, знову активізувалися», – розповів Пісторіус.

Він зауважив, що Росія давно перейшла на військову економіку і продовжує озброюватися, а країнам Заходу не варто вірити, що Путін зупиниться біля кордонів України.

«Росія також становить загрозу Грузії, Молдові та, зрештою, для НАТО. Тому ми маємо продовжувати підтримувати Україну, пані та панове. Припинення нашої підтримки матиме фатальні наслідки, причому не лише для українського суверенітету», – сказав міністр оборони Німеччини.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що його країна має бути готова до війни з Росією до 2029 року. 

«Росія вже давно перейшла на воєнну економіку та продовжує озброюватися. Ми не маємо вірити, що Путін зупиниться біля кордонів України, якщо він зайде так далеко. Ми маємо далі підтримувати Україну. Ми повинні розуміти, що перемога Росії коштуватиме нам дорожче, ніж нинішня підтримка України», – наголосив Пісторіус.

Як повідомлялося, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус виключає відправлення німецьких військових в Україну. 

До слова, німецький уряд дав згоду застосовувати Україні німецьку зброю для того, аби завдавати ударів по території Російської Федерації.

Читайте також: 

Теги: росія Німеччина НАТО війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Огляд з південної операційної зони, тобто про смугу дії ворожих угрупувань військ (УВ) «Схід» та «Дніпро»
Огляд маневрів та стратегій угруповань ворога на сході. Чого чекати?
Вчора, 11:51
Наразі воєнний стан та загальна мобілізація триватимуть до 13 травня 2024 року
Зеленський вніс до Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації
6 травня, 16:01
Українців попереджають, що у мережі можуть з'явитися фейки про нібито наступ на Харків
Наступ на Харків: Центр протидії дезінформації попередив українців
10 травня, 11:44
Удар припав по Ленінському району Донецька, де окупанти готували автопробіг до річниці псевдореферендуму
Ракетний удар по ресторану Paradise в Донецьку: є загиблі та поранені
11 травня, 17:27
Під час переговорів у Стамбулі навесні 2022 року Україна загнала РФ у пастку
Що Росія нав'язувала Україні на переговорах у Стамбулі навесні 2022 року. Свідчення очевидця
27 травня, 14:29
Війна – це завжди поразка, переконаний Франциск
Папа Римський закликав молитися про мир і згадав про Україну, Палестину та М’янму
16 травня, 07:36
Демченко: Росіяни переважають у техніці, засобах ураження та особовому складі
Держприкордонслужба повідомила, чи є в армії РФ достатньо сил для прориву на Сумщині
21 травня, 13:20
Росіяни підозрюють, що військкомат збрехав про справжні причини смерті їхнього родича
Родичі російського окупанта примусили відкрити його труну. Побачене спровокувало скандал
25 травня, 09:38
Зустріч із Путіним тривала чотири години, протягом яких російський диктатор хотів довести, що Україна та Білорусь – це Росія
Шольц розповів, що йому казав Путін напередодні вторгнення в Україну
26 травня, 22:18

Політика

Міністр оборони Німеччини назвав країни, яким загрожує РФ
Міністр оборони Німеччини назвав країни, яким загрожує РФ
Євросоюз запросив Ізраїль на переговори щодо Сектора Гази
Євросоюз запросив Ізраїль на переговори щодо Сектора Гази
Лавров отримав орден Жеребця від африканської країни
Лавров отримав орден Жеребця від африканської країни
Захід підтвердив перші атаки американською зброєю по території Росії – AP
Захід підтвердив перші атаки американською зброєю по території Росії – AP
«Прощаю і застерігаю». Фіцо вперше виступив із заявою після замаху
«Прощаю і застерігаю». Фіцо вперше виступив із заявою після замаху
Німеччина готується воювати з Росією у 2029 році
Німеччина готується воювати з Росією у 2029 році

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
282K
Відстрочка від мобілізації. Нардеп розказав про «сюрприз», який чекає багатодітних чоловіків у ТЦК
29K
Перша країна світу вирішила офіційно обмежити доступ туристам
14K
Хто очолив область, в яку летить найбільше «шахедів»? Інтерв’ю з новим головою Хмельницької ОВА
11K
Саміт миру: чи варто вірити у ці переговори?
7601
На Хмельниччині через обміління річки з'явився міст часів німецької окупації (фото)
7430
Бронювання працівників ДСНС: уряд ухвалив постанову

Новини

З початку війни генеруючі потужності України впали з 55 ГВт до менш ніж 20 Гвт – Financial Times
Вчора, 15:20
Дефіцит кадрів в Україні призведе до падіння виробництва та втрати економіки – Bloomberg
Вчора, 12:42
Байден зустрінеться із Зеленським, адвоката з компанії Найєма викрито у хабарі: головне за ніч
Вчора, 06:24
Перед постачальниками електроенергії населенню зростають борги за ПСО
4 червня, 11:43
Денис Парамонов підбив підсумки розіграшу «Tesla за донат»
4 червня, 10:16
Пожежа в Києві, вибухи у Дніпрі: головне за ніч
4 червня, 06:42

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua