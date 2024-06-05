Міністр оборони Німеччини назвав країни, яким загрожує РФ

Пісторіус згадав свій візит до Одеси, де переконався, що російська агресія не зупиниться на досягнутому

За словами німецького міністра, країнам Заходу не варто вірити, що Путін зупиниться біля кордонів України

Росія, яка порушила міжнародне право в Україні, також загрожує незалежності Молдови, Грузії та країнам НАТО. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, пише Die Zeit.

«Для мене важливо, щоби ми звертали увагу на цінність безпеки загалом та серйозно ставилися до реалій нової політики оборони. Жорстока війна Росії проти України, яка порушує міжнародне право, є зазіханням на мир у Європі та в усьому світі», – зазначив Пісторіус.

За його словами, це атака на свободу та міжнародний порядок і диктатор Володимир Путін не визнає цілісність суверенних держав, а також ігнорує міжнародно визнані кордони.

Німецький урядовець згадав свій візит до Одеси минулого тижня, де переконався, що російська агресія не зупиниться на досягнутому, якщо переможе в Україні.

«Зруйновано будинки, пам’ятники завалені мішками з піском, ракетна тривога, тяжко поранені солдати у шпиталі, з якими мені вдалося поговорити. Для Путіна ці людські долі не мають значення. Він розпочав війну, і вона не припиниться. Повітряні удари по Україні, зокрема, по цивільних об’єктах, знову активізувалися», – розповів Пісторіус.

Він зауважив, що Росія давно перейшла на військову економіку і продовжує озброюватися, а країнам Заходу не варто вірити, що Путін зупиниться біля кордонів України.

«Росія також становить загрозу Грузії, Молдові та, зрештою, для НАТО. Тому ми маємо продовжувати підтримувати Україну, пані та панове. Припинення нашої підтримки матиме фатальні наслідки, причому не лише для українського суверенітету», – сказав міністр оборони Німеччини.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що його країна має бути готова до війни з Росією до 2029 року.

«Росія вже давно перейшла на воєнну економіку та продовжує озброюватися. Ми не маємо вірити, що Путін зупиниться біля кордонів України, якщо він зайде так далеко. Ми маємо далі підтримувати Україну. Ми повинні розуміти, що перемога Росії коштуватиме нам дорожче, ніж нинішня підтримка України», – наголосив Пісторіус.

Як повідомлялося, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус виключає відправлення німецьких військових в Україну.

До слова, німецький уряд дав згоду застосовувати Україні німецьку зброю для того, аби завдавати ударів по території Російської Федерації.