Робота у війську: які спеціалісти потрібні та де шукати вакансії

Кількість вакансій в українській армії не розголошують, проте в територіальних центрах комплектування та соцпідтримки кажуть, що ЗСУ мають потребу по всіх спеціальностях. Колишні військкомати залишаються основними рекрутерами до війська, та не єдиними. Знайти роботу в армії можна й іншим шляхом, прикладом, звернутись напряму у бригаду чи підрозділ.

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Кого нині потребують в Силах оборони, які вакансії пропонують підрозділи та де шукати роботу тим, хто хоче працювати в армії – розповідає Суспільне.

Армія наразі найбільше потребує людей, які займатимуть бойові посади, розказав Суспільному начальник сектору комплектування Донецького обласного Терцентру комплектування та соцпідтримки, полковник Андрій Глущенко:

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«Інформація щодо призваних по мобілізації та набраних за контрактом відноситься до тієї, що є службовою. Вона може зорієнтувати ворога стосовно кількості Збройних сил, тому точні цифри не називаємо. Сьогодні наша основна задача – доукомплектувати військові частини бойовим складом. І тому працюємо в цьому напрямку: бойові військові спеціальності та посади, які передбачають залучення до ведення бойових дій».

Терцентри відповідають і за мобілізацію, яка триває, і за набір за контрактом. За його словами, військо має потребу у всіх спеціалістах, проте є й ті, хто постійно в «дефіциті» – це, до прикладу, водії та зв’язківці.

Бракує на фронті також фахівців зі снайпінгу – як інструкторів, так і стрільців, говорять у фонді «Повернись живим». Тому фонд розпочав проєкт з підготовки таких спеціалістів: вже провели перший навчальний курс для бійців 32-ї окремої механізованої бригади.

«Також маємо потребу і в IT-спеціалістах, потрібні оператори БпЛА. Ми відбираємо людей, вивчаємо, чи відповідають вони вимогам за станом здоров’я, морально-діловим якостям, вимогам проходження військової служби. Після цього направляємо до навчального центру. Це можуть бути й командири бойових машин, і навідники, і механіки-водії. Але в навчальному центрі під час проходження підготовки людині можуть запропонувати ще ряд інших посад», – каже Глущенко.

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Чимало добровольців, які приходять укладати контракт, мають намір вступати до певної бригади, додає він: «Якщо людина бажає проходити військову службу в певній бойовій військовій частині, в певному підрозділі, отримує в цій військовій частині рекомендаційний лист. Це означає, що командування попередньо поспілкувалось з цим добровольцем і вирішило, що його погоджують як кандидата. Після цього ми його остаточно вивчаємо. Якщо немає ніяких протипоказань щодо проходження військової служби, його направляють до навчального центру, де він укладає контракт і після навчання потрапляє до підрозділу, куди попередньо пройшов відбір».

Загальні вимоги для охочих отримати контрактну роботу у війську однакові:

придатність до військової служби за медичними показниками;

фізична підготовка та психологічна стійкість;

освіта не нижче повної середньої;

вік від 18 років;

відсутність судимостей.

Терцентри наразі відповідають за набір до лав Збройних сил України. Інші підрозділи Сил оборони самостійно набирають контрактників.

Робота у Силах оборони: умови та вакансії

Гвардія наступу – це штурмові бригади у складі Національної гвардії України, Національної поліції України та Прикордонної служби, набір до яких оголосили взимку 2023 року. На початку травня бригади укомплектували, проте пошук кандидатів не припинили.

Підрозділи штурмовиків формують на базі воєнізованих формувань:

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Національна поліція – бригада «Лють»;

Держприкордонслужба – «Сталевий кордон» на базі 15-го мобільного прикордонного загону;

Національна гвардія – «Буревій», «Рубіж», «Червона Калина», «Спартан», «Кара-Даг», «Азов», «Хартія».

До «Гвардії наступу» беруть винятково добровольців – за контрактом: відбирають і за досвідом, і за мотивацією. Із судимістю не беруть.

«Якщо у людини є досвід у бойових діях з 2014-го, вона мотивована, бажає, але в неї є проблеми зі здоров'ям, таких людей ми також відбираємо. У нас є різні підрозділи: є інструктори, є бойова служба, де планують навчання, тренування, практика. Якщо мотивований, навчений, але раніше судимий – таких людей не беремо. Репутація має значення», – розповідав Суспільному про набір до бригади «Спартан» полковник Нацгвардії, заступник командира бригади Віталій Шум.

Приєднатися до бригад можна, заповнивши анкету на сайті, звернувшись на гарячу лінію: 080 010 00 20. Або можна записатись через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) за місцем проживання.

Бригада Національної гвардії України «Азов» продовжує набір добровольців в бойові підрозділи.

«Попередній бойовий досвід – не обов'язковий. Можливі переводи з інших військових частин», – пишуть у бригаді.

Ця бригада має стандарт підготовки новобранців – всі бійці повинні пройти базовий курс бойової підготовки. Він обов’язковий навіть для тих, хто має бойовий досвід, але буде скороченим.

«Азову» потрібні піхотинці, артилеристи, танкісти, зв'язківці. Медична служба бригади шукає фельдшерів, хірургів, анестезіологів із досвідом роботи. Крім того, потрібні спеціалісти до служби забезпечення, наприклад, діловоди, логісти, кухарі, сантехніки, слюсарі, автомеханіки.

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Новобранці підписують контракт, який діятиме до завершення воєнного стану.

Заповнити анкету «Азову» можна на сайті. Рекрутингові центри бригади розташовані у Києві, Львові, Дніпрі, Одесі та Рівному.

Батальйон «Вовки Да Вінчі» Сухопутних військ ЗСУ 23 червня оголосив черговий відбір добровольців. Шукають кулеметників, піхотинців, операторів БпЛА. До медичної служби батальйону «УЛЬФ» потрібні анестезіологи, хірурги, травматологи, бойові медики. Також в медичний підрозділ потрібні кухар, діловод, водій.

«Вовки да Вінчі» – це підрозділ ЗСУ, тож сюди можуть взяти в разі мобілізації або за контрактом.

Онлайн-анкети можна заповнити на сайті.

3-тя окрема штурмова бригада ЗСУ (колишній полк «Азов») набирає бійців і за мобілізацією, і добровольців на контракт. Підрозділ має три десятки вакансій. В переліку тих, хто потрібен є й цивільні спеціальності, зокрема, бухгалтер, системний адміністратор, токар, кухар. Також потрібні вогнеметники, стрільці, розвідники, медики, військові механіки, водії.

Ще, до прикладу, потрібен хімік у сфері отруйних і радіаційних речовин і механік технічного обслуговування бронетанкової та автомобільної техніки.

На контракт до бригади візьмуть тих, кому не більше 44 років. В разі мобілізації можна потрапити до лав третьої штурмової й у віці до 58 років.

Бригада висуває вимоги до фізичної підготовки новобранців, 30-денний курс молодого бійця – обов'язковий.

Анкету до 3-ї ОШБр можна знайти на сайті. Номер рекрутингового центру: 068 430 80 02. Рекрутингові центри бригади є в Києві та Дніпрі.

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Головне управління розвідки (ГУР) не повідомляє про конкретні вакансії, проте пропонує долучитись до роботи в підрозділі Міністерства оборони.

«Ми висуваємо високі вимоги, відповідно до яких підбираємо кращих спеціалістів, які будуть працювати ефективно, навіть якщо ніхто не буде їх контролювати», – пишуть на сторінці, присвячений кар’єрі у ГУР.

Ті, хто бажає працювати в українській розвідці можуть заповнити анкету і надіслати до управління (пошта та зразок опубліковані на сайті).

Спецпідрозділ Головного управління розвідки Kraken також набирає рекрутів на курс молодого бійця.

Для цього створили телеграм-бот, де є анкети як для військових, так і цивільних. Вакансій не перелічують, детальних умов не розписують, та зауважують, що потрібна гарна фізична та психологічна підготовка.

Національна гвардія України приймає на контрактну службу.

В НГУ виписали основні вимоги до претендентів:

придатність за станом здоров’я: необхідно буде пройти медогляд та психологічне тестування;

вища, професійно-технічна, повна або базова загальна середня освіта;

наявність отриманої під час проходження строкової військової служби військово-облікової спеціальності (для тих, хто служив строковиком).

Підрозділи залежно від функцій мають різні вимоги до фізичної підготовки кандидатів. Загалом оцінюватимуть силу, швидкість і витривалість.

Нацгвардія має власні центри комплектування: в Києві, Львові, Харкові, Дніпрі, Одесі. Контакти є на офіційному сайті НГУ, там же можна заповнити онлайн-анкету.

Які портали пропонують військові вакансії

Єдиний портал вакансій Державної служби зайнятості пропонує військові вакансії від Терцентрів комплектування та соцпідтримки (військкоматів), а також від окремих бригад або платформ з пошуку роботи.

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Зокрема, тут можна знайти вакансії від бригад «Гвардії наступу».

Платформа LX ARMY – серед тих, чиї вакансії розміщують на порталі Державної служби зайнятості. Рекрутинговий ресурс має окремий розділ військових вакансій. До прикладу, можна знайти посади в Інтернаціональному легіоні, Військово-морських силах, 3-й ОШБр, 24 ОМБр, 92 ОМБр підрозділах Krakеn, батальйонах «Вовки да Вінчі» та «Дике поле», бригадах «Гвардії наступу».

Окрім медиків, потрібні оператори БпЛА, сапери, водії, автомеханіки, розвідники, кулеметники, стрільці, мінометники, гранатометники тощо. Серед пропозицій роботи є посади: розробник сайту командування Сил ТрО, дизайнер в бригаді «Азов», спеціаліст з Data Science до Сил оборони.

Загалом на момент публікації на порталі – понад двісті посад в армії: від бойових та штабних, до IT, медиків, кухарів, бухгалтерів, піарників.

Військові вакансії публікують також інші ресурси, зокрема Work.ua та Robota.ua. Наразі там можна знайти близько чотирьох десятків варіантів за запитом «ЗСУ». Серед них – вакансії від Терцентрів комплектування, інших платформ або окремих бригад.

Поліна Мірер, Суспільне