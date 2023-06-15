Чому ракети, які окупанти стягнули на Брянщину, буде важче збити: роз'яснення Повітряних сил
Ракета X-35 призначена летіти над водою і може притискатися нижче до землі, через що менш помітна для ППО
Сили протиповітряної оборони здатні збивати протикорабельні ракети Х-35 ракетного комплексу «Бал», проте це буде не так і легко. Саме такі ракети нещодавно окупанти передислокували до кордону з Україною – у Брянську область. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час брифінгу.
Ігнат зауважив, що модернізовані ракети Х-35 схожі на ті, які вже збивають сили ППО України. Їх можуть запускати навіть із літаків та гелікоптерів.
«Ракета цього комплексу має бойову частину до 150 кг, що менше, ніж у «Калібрів» та Х-101. Сама ракета є меншою, через що її важче виявити. Вона призначена летіти над водою і може притискатися нижче до землі», – розповів він.
Речник зазначив, що росіяни вже використовували ракети Х-35 для атак по Миколаївській та Одеській областях. Силам ППО кілька разів вдалося збити Х-35.
«У противника є дефіцит ракетного озброєння – крилатих та балістичних ракет. Саме тому такі речі як протикорабельні комплекси з'являються на півночі, там де немає моря, але там є Дніпро. Небезпека є в будь-якому разі», – додав представник Повітряних сил.
Раніше повідомлялося, що окупанти нарощують в прикордонних із Україною регіонах кількість тактичних груп ракетних військ, через що для низки областей є загроза завдання ракетних ударів ворогом.
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