Чому ракети, які окупанти стягнули на Брянщину, буде важче збити: роз'яснення Повітряних сил

Росіяни вже використовували ракети Х-35 для атак по Миколаївській та Одеській областях

Ракета X-35 призначена летіти над водою і може притискатися нижче до землі, через що менш помітна для ППО

Сили протиповітряної оборони здатні збивати протикорабельні ракети Х-35 ракетного комплексу «Бал», проте це буде не так і легко. Саме такі ракети нещодавно окупанти передислокували до кордону з Україною – у Брянську область. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час брифінгу.

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Ігнат зауважив, що модернізовані ракети Х-35 схожі на ті, які вже збивають сили ППО України. Їх можуть запускати навіть із літаків та гелікоптерів.

«Ракета цього комплексу має бойову частину до 150 кг, що менше, ніж у «Калібрів» та Х-101. Сама ракета є меншою, через що її важче виявити. Вона призначена летіти над водою і може притискатися нижче до землі», – розповів він.

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Речник зазначив, що росіяни вже використовували ракети Х-35 для атак по Миколаївській та Одеській областях. Силам ППО кілька разів вдалося збити Х-35.

«У противника є дефіцит ракетного озброєння – крилатих та балістичних ракет. Саме тому такі речі як протикорабельні комплекси з'являються на півночі, там де немає моря, але там є Дніпро. Небезпека є в будь-якому разі», – додав представник Повітряних сил.

«Бал» – російський береговий мобільний ракетний комплекс з протикорабельною ракетою Х-35. Комплекс призначений для контролю територіальних вод і проливних зон; захисту військово-морських баз, інших берегових об'єктів та інфраструктури узбережжя; захисту узбережжя на небезпечних напрямках ймовірного висадження десанту. Дальність ураження: 120 км з ракетою Х-35 і 260 км з ракетою Х-35У.

Раніше повідомлялося, що окупанти нарощують в прикордонних із Україною регіонах кількість тактичних груп ракетних військ, через що для низки областей є загроза завдання ракетних ударів ворогом.