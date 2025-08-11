Головна Дайджест ЗМІ
search button user button menu button

Що буде, якщо Індія та Китай відмовляться від нафти з РФ?

Deutsche Welle
glavcom.ua
Deutsche Welle
google social img telegram social img facebook social img
Що буде, якщо Індія та Китай відмовляться від нафти з РФ?
Нафтовий танкер РФ
фото: depositphotos.com

Президент США Трамп розширює санкції, закриваючи лазівки, через які наповнюється бюджет Росії. Що означають для світових ринків і для Китаю та Індії жорсткі заходи проти закупівель ними нафти з РФ?

Індія та Китай рішуче відкинули погрози президента США Дональда Трампа запровадити вторинні санкції за ведення ними бізнесу з Росією - країною, на яку накладені санкції і в якої вони продовжують купувати нафту, що є одним з ключових джерел коштів для Москви, яка веде війну проти України. Пекін та Делі пообіцяли захищати свою енергетичну безпеку та економічний суверенітет від того, що КНР категорично назвала «примусом і тиском» з боку Вашингтона. Китай у 2022 році став найбільшим імпортером нафти з Росії.

Індія своєю чергою звинуватила Захід у лицемірстві, вказавши, що Євросоюз продовжує імпортувати російські енергоносії, хоч після початку війни в Україні значно скоротив свою залежність від них. У Делі також нагадали, що Сполучені Штати активно підтримували закупівлі Індією нафти в Росії, що різко зросли невдовзі після вторгнення Москви в Україну, вважаючи, що це допоможе стабілізувати ціни на світовому ринку.

З 2021 по 2024 рік постачання Росією нафти до Індії зросло майже в 19 разів – з 0,1 млн до 1,9 млн барелів на день, а Китай збільшив її імпорт на 50 відсотків – до 2,4 млн барелів на день. Пятрас Катінас, литовський аналітик з енергетики з Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA), повідомив DW, що Індія, другий за величиною імпортер російської нафти, у період з 2022 по 2024 рік заощадила до 33 мільярдів доларів на енерговитратах, оскільки Москва запропонувала суттєві знижки, коли США та ЄС запровадили щодо неї санкції.

За словами Катінаса, давню політику Індії, спрямовану на підтримку балансу у відносинах із США, Росією та Китаєм без пріоритету якоїсь із трьох цих країн, «підкріпило» рішення про закупівлю російської нафти з дисконтом, оскільки Делі «приділяє пріоритетну увагу енергобезпеці та доступності енергоресурсів».

Нові санкції від Трампа сколихнули сировинні ринки

Уже раніше наклавши імпортне мито у 25 відсотків на індійські товари, президент США Трамп у середу, 6 серпня, підписав указ, який запроваджує додаткові мита ще на 25% на ті ж товари через закупівлі Делі російської нафти. Після цієї новини ціни на нафту зросли майже на 1 відсоток, а ЗМІ Індії написали, що нові тарифи збільшать витрати країни на придбання нафти на суму до 11 мільярдів доларів. Делі назвав додаткові мита «несправедливими, необґрунтованими і нерозумними».

Трамп, зі свого боку, зазначив, що вони набудуть чинності через 21 день, що давало б Індії та Росії час для переговорів із США. Очікувалося, що президент також оголосить ширші вторинні санкції щодо інших країн та організацій, яким РФ продає нафту. Білий дім, не вдаючись до деталей, пообіцяв, що подробиці стануть відомими 8 серпня.  

Вторинні санкції, вважають оглядачі, можуть стати новим серйозним ударом по російській економіці, яка вже постраждала від західних рестрикцій. З військовими витратами, що перевищують 6% ВВП, і реальною інфляцією, що становить, за оцінками деяких аналітиків, 15-20% проти офіційних 9%, Росія витрачає багато коштів, що чинить серйозний тиск на її бюджет та військові заводи.

Щодо світових ринків, то на них нові американські санкції можуть спричинити різкий стрибок цін на енергоносії та зміну торгових потоків, на кшталт того, що сталося у 2022 році. Тоді нафтові котирування сильно зросли, а Росія обійшла західні санкції, уклавши з Індією та Китаєм угоди про постачання нафти та газу зі знижкою.

«Якби Індія не закупила російську нафту у 2022 році, ніхто не знає, якою була б ціна на неї – 100, 120 або 300 доларів за барель», – пояснив в інтерв'ю DW Суміт Ритолія з Делі, нафтовий аналітик постачальника даних Kpler, що спеціалізується на сировинних ринках. У тижні, що передували вторгненню Росії в Україну, ціна на нафту марки WTI коливалася в діапазоні від 85 до 92 доларів за барель.

Тепер, вважають експерти, нові 25-відсоткові мита Трампа можуть не залишити Індії іншого вибору, крім як скоротити, принаймні частково, закупівлю нафти в Росії. Будь-які додаткові санкції здатні лише погіршити ситуацію. За словами Пятраса Катінаса з CREA, вторинні санкції значно «підвищують ставки», «погрожуючи доступу індійських компаній до фінансової системи США і наражаючи банки, НПЗ і судноплавні компанії на небезпеку серйозних наслідків, враховуючи їх інтеграцію в глобальні ринки». 

Різке зростання цін на нафту підігріє інфляцію

Аналітики виходять із того, що якщо 5 млн барелів нафти, що видобуваються щодня Росією, раптово зникнуть зі світового ринку, то ціни на цю сировину можуть знову різко підскочити, оскільки постраждалі країни спішно шукатимуть інші джерела постачання. Навіть незважаючи на нещодавнє збільшення видобутку нафти країнами ОПЕК, замістити такий великий обсяг у короткостроковій перспективі буде надзвичайно складно через обмежені резервні потужності та логістичні проблеми.

«Нема де досить швидко отримати ці п'ять мільйонів барелів, щоб запобігти різкому зростанню цін на нафту», – наголосив в інтерв'ю британській газеті Independent Олександр Коляндр, старший науковий співробітник Центру аналізу європейської політики (CEPA). А аналітик Kpler Суміт Рітолія додав у розмові з DW, що у разі потреби індійським компаніям може знадобитися до року, щоб скоротити свою залежність від російської нафти.

Зростання цін на нафту призведе до різкого підвищення інфляції як у США, так і в усьому світі. Американська Федеральна резервна система (ФРС) підрахувала, що кожні $10 зростання цін на нафту додають близько 0,2 процентного пункту до інфляції у Сполучених Штатах. Центробанк Індії дійшов аналогічного висновку. У гіршому разі, якщо ціни піднімуться з нинішніх 66 доларів за барель до $110-120, зростання інфляції приблизно на один процентний пункт призведе до збільшення витрат для споживачів та підприємств, особливо у сфері енергетики, транспорту та продовольства.

Китай залишиться осторонь, а Індія постраждає?

Пятрас Катінас каже, що Китай, чий обсяг торгівлі зі США в 580 мільярдів доларів у понад вчетверо перевищує обсяг торгівлі з ними Індії, «може бути звільнений» від нових обмежувальних заходів, вжитих Дональним Трампом. За словами аналітика, Пекін має величезну економічну вагу і тому має перевагу в переговорах, якої немає у Делі.

Контроль КНР над експортом рідкісноземельних мінералів – постійне джерело тертя у відносинах між США та Китаєм – може стати ще одним важелем, який китайська влада використає для пом'якшення позиції Трампа. Оскільки Індія не має у своєму розпорядженні подібного засобу впливу на Вашингтон, Трамп на початку тижня подвоїв тиск на неї, заявивши, що його нові санкції проти Росії та Індії згублять «їхні мертві економіки».

6 серпня на запитання журналістів, чому він виділяє Індію у загальній низці країн, американський президент відповів так: «Минуло лише 8 годин. Подивимося, що буде далі. Ви побачите ще багато чого... Ви побачите безліч вторинних санкцій».

Індійський нафтовий джекпот скорочується

Тим часом Індія більше не отримує таких, як у 2022 році, непередбачених доходів від імпорту російської нафти, коли знижки становили від 15 до 20 доларів за барель. За даними Суміта Рітолії з Kpler, зараз такий дисконт скоротився приблизно до 5 доларів.

У прагненні поповнити свій бюджет Росія активно максимізує доходи від продажу енергоносіїв, спираючись на попит, що зростає з боку Туреччини, яка нині є третім за обсягами покупцем російської нафти, а також з боку інших країн Азії, де російська нафта таємно перевантажується і реекспортується в обхід американських санкцій.

Проте індійські НПЗ продовжують її закуповувати. У червні імпорт сягнув 11-місячного максимуму у 2,08 млн барелів на день, що становить 44 відсотки від загального обсягу постачання сирої нафти до Індії – різкий стрибок, спричинений хеджуванням для компенсації геополітичної напруженості та цінової конкуренції. Крім жорсткої риторики, ймовірна відповідь Китаю на нові імпортні мита, мабуть, визначатиметься його більш ранньою реакцією на вторинні санкції. Китайські банки дедалі частіше відмовляються від російських транзакцій, навіть у юанях, змушуючи Москву покладатися на закулісних посередників та обхідні шляхи через треті країни.

Однак Пекін вважає імпорт російської нафти своїм пріоритетом, який в основному захищений від політичного тиску. Тоді як Індія, мабуть, страхуватиметься від втрат: скорочуватиме закупівлі у разі тиску з боку США, але повністю не відмовлятиметься від російської нафти, що постачається зі знижкою. Суміт Рітолія припустив, що Делі може знизити імпорт нафти з Росії, уточнивши: «Я не думаю, що ми скоро скоротимо його до нуля».

Нік Мартін

Читайте також:

Джерело
Теги: санкції Китай Індія нафта росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сьогодні мають відбутися переговори спецпосланця Трампа з російськими офіційними особами
Літак, яким користується Віткофф, прибув до Москви
6 серпня, 07:23
За понад пів року «Газпром» експортував майже 10 млрд кубометрів газу
За рік експорт російського газу до ЄС впав удвічі
4 серпня, 15:49
Наразі Росія фокусується на операціях в Україні, а в Європі активізується переважно в країнах Східної Європи
Bloomberg пояснив, чому Росія скоротила кількість диверсій у Європі
2 серпня, 23:33
Росіяни зруйнували квартиру відомої телеведучої у Києві
Росіяни зруйнували квартиру відомої телеведучої у Києві
31 липня, 08:16
Дрони атакували залізничну підстанцію у Волгограді
Дрони атакували залізничну підстанцію у Волгограді
27 липня, 03:22
За словами Туска, для Росії немає кращого сценарію, ніж розкол Польщі
Туск назвав найбільш ймовірну дату нападу Росії на Польщу
26 липня, 16:04
Наслідки російської атаки на Дніпровський район
Ворог атакував Дніпропетровщину: багато руйнувань, є постраждалі
14 липня, 07:51
Сенатор Грем розповів, у чому Путін прорахувався
Сенатор Грем розповів, у чому Путін прорахувався
14 липня, 01:33
Основна ціль атаки – Луцьк, Львів та Чернівці
Приблизна мапа руху ракет та дронів цієї ночі
12 липня, 08:47

Дайджест ЗМІ

Що буде, якщо Індія та Китай відмовляться від нафти з РФ?
Що буде, якщо Індія та Китай відмовляться від нафти з РФ?
«Найжирніша ціль». Ось чому знищення РЛС «Єнісєй» у Криму є ударом по обороноздатності РФ
«Найжирніша ціль». Ось чому знищення РЛС «Єнісєй» у Криму є ударом по обороноздатності РФ
Що Вірменія та Азербайджан отримають від переговорів під егідою Трампа?
Що Вірменія та Азербайджан отримають від переговорів під егідою Трампа?
Вода і війна. Куди завело Крим 11 років силового господарювання Росії
Вода і війна. Куди завело Крим 11 років силового господарювання Росії
Складні жнива на Запоріжжі: хліб буде попри російські атаки
Складні жнива на Запоріжжі: хліб буде попри російські атаки
Нова хвиля літнього наступу РФ: чого чекати?
Нова хвиля літнього наступу РФ: чого чекати?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
274K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 серпня 2025
36K
Нові обласні прокурори: названа трійка найзаможніших
4637
Ексголова Верховного суду «змахлювала» зі стажем, щоб піти у відставку? ДБР відкрило провадження
2697
Сергій Власенко: Президент більше не відповідає за боротьбу з корупцією
1876
США не укладатимуть угоду з РФ щодо України? Заява Трампа

Новини

Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
Сьогодні, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
Сьогодні, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
Вчора, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11
Окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами: виникли пожежі
8 серпня, 01:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
8 серпня, 01:24

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua