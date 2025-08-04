За рік експорт російського газу до ЄС впав удвічі

До кінця року експорт російського газу до Європи може впасти до найнижчого рівня за понад пів століття

За січень-липень 2025 року «Газпром» прокачав до Європейського Союзу лише 9,93 млрд кубометрів газу. Це майже вдвічі менше, ніж за аналогічний період 2024 року (18,3 млрд кубометрів). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Зазначається, що до кінця року експорт російського газу до Європи становитиме близько 17 млрд кубометрів, що стане новим антирекордом із початку 1970-х років. У 2018–2019 роках «Газпром» постачав Європі 170–180 млрд кубометрів щороку, однак після припинення транзиту газу через Україну росіянам не вдалося компенсувати втрати.

Попри те, що постачання через «Турецький потік» зросли на 7% рік до року, цього недостатньо, щоб замінити українську газотранспортну систему із потужністю понад 140 млрд кубометрів на рік. Через скорочення експорту Газпром змушений зменшувати видобуток. За перше півріччя 2025 року виробництво газу в Росії впало на 3,2%, а зрідженого газу (ЗПГ) – на 5,2%.

Минулого року компанія не змогла реалізувати близько 60 млрд кубометрів газу, що втричі більше за річне споживання Польщі. Спроби знайти нові ринки провалилися: угоду з Китаєм не підписано, проєкт газового хабу в Туреччині згорнуто. Тепер Кремль шукає, куди подіти надлишок – від живлення дата-центрів і потужностей штучного інтелекту до виробництва електроенергії для підтримки вугільної промисловості.

Нагадаємо, у липні обсяги імпорту природного газу до України становили 833 млн кубометрів. Це найвищий рівень починаючи з вересня 2023 року. У порівнянні з червнем обсяги імпорту зросли у 1,5 раза, липнем минулого року – 16 разів.

Як повідомлялося, запаси природного газу в українських підземних сховищах газу станом на середину липня перевищили 9 млрд кубометрів. Сховища були заповнені на 29,2%.

У порівнянні з минулим роком у сховищах зберігається на 13,9% або 1,45 млрд кубометрів менше газу. Цьогорічні запаси залишаються найнижчими як мінімум за останні 12 років, однак відставання від минулого року скорочується. Так, вперше з початку цьогорічного сезону закачування відставання від минулого року впало нижче 15%.

Як відомо, «Нафтогаз» та польська компанія Orlen підписали угоду про постачання Україні додаткових 140 млн кубометрів зрідженого природного газу (LNG) зі Сполучених Штатів. Це четвертий контракт, укладений між компаніями у 2025 році.

До слова, Кабінет міністрів спростив процедуру відновлення елементів газотранспортної системи та ліній електропередач.