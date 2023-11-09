США знову завдали ударів по іранських об’єктах у Сирії

США завдали ударів по іранських об’єктах у відповідь на нещодавні атаки на американські сили

Сполучені Штати вдруге за останні тижні завдали ударів по об’єкту в східній Сирії, який використовував, за словами Пентагону, Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) Ірану та пов’язані з ним групи. Про це пише Reuters.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що два американські винищувачі F-15 завдали удари у відповідь на нещодавні атаки на американські сили. Він наголосив, що атаки на війська США повинні припинитися.

«Якщо атаки Ірану на війська США продовжаться, ми без вагань вживатимемо подальших необхідних заходів для захисту нашого народу», – додав Остін.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що через зростання напруженості у ході конфлікту Ізраїлю та ХАМАС війська США та коаліції з початку жовтня зазнали щонайменше 40 нападів в Іраку та Сирії.

Нагадаємо, 26 жовтня у відповідь на серію атак, які здійснили ополченці, підтримувані Іраном, на американські військові бази на Близькому Сході, Сполучені Штати Америки завдали ударів по двох іранських об’єктах в Сирії.

Раніше повідомлялося, що США дадуть відповідь на напади на американські військові бази на Близькому Сході у зручний для себе час.