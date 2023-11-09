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США знову завдали ударів по іранських об’єктах у Сирії

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
США знову завдали ударів по іранських об’єктах у Сирії
Сполучені Штати завдали ударів по об’єкту, який використовував Корпус вартових Ісламської революції Ірану
фото з відкритих джерел

США завдали ударів по іранських об’єктах у відповідь на нещодавні атаки на американські сили

Сполучені Штати вдруге за останні тижні завдали ударів по об’єкту в східній Сирії, який використовував, за словами Пентагону, Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) Ірану та пов’язані з ним групи. Про це пише Reuters.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що два американські винищувачі F-15 завдали удари у відповідь на нещодавні атаки на американські сили. Він наголосив, що атаки на війська США повинні припинитися.

«Якщо атаки Ірану на війська США продовжаться, ми без вагань вживатимемо подальших необхідних заходів для захисту нашого народу», – додав Остін.

Зазначається, що через зростання напруженості у ході конфлікту Ізраїлю та ХАМАС війська США та коаліції з початку жовтня зазнали щонайменше 40 нападів в Іраку та Сирії.

Нагадаємо, 26 жовтня у відповідь на серію атак, які здійснили ополченці, підтримувані Іраном, на американські військові бази на Близькому Сході, Сполучені Штати Америки завдали ударів по двох іранських об’єктах в Сирії. 

Раніше повідомлялося, що США дадуть відповідь на напади на американські військові бази на Близькому Сході у зручний для себе час.

Читайте також: Іран та права людини. ООН, у тебе все в порядку?
Теги: США Іран військові ХАМАС

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